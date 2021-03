Twitter va lancer Spaces, son alternative à Clubhouse, dans quelques semaines

La jeune et célèbre application de salons vocaux, Clubhouse, continue de faire d’attirer l’attention de géants des réseaux sociaux. Ainsi, après Facebook, c’est désormais Twitter qui souhaiterait lancer une alternative au logiciel américain de conversation audio. Elle serait baptisée Spaces et devrait voir le jour d’ici la fin du mois d’avril 2021.

Spaces : la future alternative à Clubhouse annoncée

Les salons vocaux ont connu un succès retentissant avec l’application Clubhouse qui a enrégistré environ 2 millions de téléchargement en moins d’un an d’existence. Twitter souhaiterait surfer sur cette belle vague pour inaugurer un service semblable. Le réseau social annonce donc qu’il lancera, dans quelques semaines, Spaces. Une nouvelle fonctionnalité qui devrait être déployée pour l’ensemble de ses utilisateurs. Elle permettra à ces derniers de tweeter tout en parlant avec un ou plusieurs correspondant(s) à la fois. Aussi, elle apportera beaucoup plus de vitalité aux échanges qui se feront désormais de vive voix. Une manière pour Twitter de faciliter la vie à de nombreux internautes qui écrivent rarement soit parce qu’ils manquent souvent de temps ou encore par peur de faire des erreurs d’orthographe ou de syntaxe. Cette crainte ne sera bientôt plus d’actualité.

BANDEAU PUBLICITE

Twitter Spaces : une mise à jour sous iOS à l’origine de la révélation

En visitant les diverses nouveautés et corrections apportées par une mise à jour récente de Twitter sur iOS, les utilisateurs de l’application ont été surpris de découvrir la nouvelle. En effet, le réseau social procéderait déjà à des tests de son nouveau service de salons de conversation auprès de certains privilégiés. Une période expérimentale qui devrait permettre de perfectionner Spaces et effectuer les retouches qui s’imposeront avant de le mettre à la disposition de tous les Twittos. Twitter tient tout de même à rassurer ces derniers que le processus de déploiement de la nouvelle fonctionnalité les concernera tous (utilisateurs d’Android comme d’iOS). Mais il leur faudra attendre jusqu’à la fin avril 2021 et espérer que le projet aboutisse. Les impatients peuvent, pour l’instant, profiter des versions de Spaces diffusées par les détenteurs de droits.

Publicité