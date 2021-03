Fitbit Ace 3 : un bracelet connecté pour les enfants

Fitbit, cette société très populaire dans le monde des moniteurs d’activité physique et autres objets connectés, revient avec un nouveau produit. L’entreprise américaine lance un bracelet connecté à destination des tous petits. Il s’agit du Fitbit Ace 3 doté de nombreuses fonctionnalités qui peuvent être très utiles dans le quotidien des enfants. Découvrez-en quelques-unes en lisant cet article.

Ace 3 : le nouveau bracelet connecté de Fitbit pour les enfants

Ace 3 est le nouveau venu parmi les bracelets d’activités physique et connectés, conçus, développés et commercialisés par la société américaine Fitbit. Ce gadget qui est destiné aux enfants d’au moins six (06) ans a pour fonction principale le suivi du sommeil. Il serait l’objet idéal d’incitation à l’éveil et à la réactivité des tous petits, tout en leur inculquant des habitudes saines. A cet effet, Fitbit Ace 3 servirait, à la fois, d’outil de motivation des enfants et de contrôle les occupations journalières de ces derniers. Une kyrielle d’exercices physiques pourront être suggérer aux bouts-de-choux à des heures précises de chaque journée, pour leur permettre retrouver et maintenir la pleine forme. Toutes les statistiques et performances quotidiennes s’afficheront, ensuite, sur son écran tactile à ergonomie simplifiée ainsi que de nombreuses mesures sanitaires.

Fitbit a pensé aussi aux tous petits

La nouvelle montre connectée Fitbit Ace 3 est conçu spécialement pour les enfants autant dans ses options que son design. En effet, le bracelet a une coque en plastique ou en silicone et existe en de plusieurs couleurs (bleu avec fermoir vert et noir avec fermoir rouge). Il implémente de nombreuses applications dynamiques qui accompagneront les plus jeunes dans leur enfance comme dans leur adolescence. Grâce à son écran animé et son interface assez facile à exploiter, les tous petits pourront se distraire tout en s’instruisant, s’éduquant sainement. Connectable avec tout smartphone Android ou iOS, la montre pour enfant de Fitbit intègre le contrôle parental et sera commercialisé à partir de la mi-mars. Mais, il est possible tout de même de faire la commande en déboursant entre 30 et 80 euros selon le modèle voulu.

