Google vient officiellement d’acquérir Fitbit

Après un peu plus d’un an, Gogole a enfin pu finaliser l’acquisition de Fitbit. Un processus qui s’est éternisé à cause de la Commission européenne. En effet, l’Europe souhaitait être sûre que la vie privée des utilisateurs des appareils connectés (montres et bracelets connectés) serait garantie après le rachat par le célèbre moteur de recherche.

En novembre 2019, Google annonçait le rachat de l’entreprise spécialisée dans les wearables Fitbit pour 2,1 milliards de dollars. Cependant, de nombreux acteurs avaient peur que le géant du web utilise les données personnelles récoltées à des fins publicitaires ou autres. La situation semble désormais résolue suite à la validation du rachat par la Commission européenne. Les deux entreprises ont d’ailleurs communiqué officiellement sur le sujet afin d’annoncer la bonne nouvelle.

Fitbit rejoint enfin Google

Ce jeudi 14 janvier, James Park, cofondateur de l’entreprise Fitbit, a annoncé que son entreprise faisait désormais officiellement partie de Google. « Ce n’est qu’un début, car faire partie de la famille Google signifie que nous pouvons aller encore plus loin pour vous inspirer et vous motiver tout au long de votre parcours vers une meilleure santé », déclare-t-il dans son communiqué. Une très bonne nouvelle qui permettra ainsi à la société spécialisée dans les produits wearables d’avoir « accès aux incroyables ressources, connaissances et à la plateforme mondiale de Google ».

De son côté Google a aussi pris la parole et a déclaré « Ensemble, nous pouvons rendre la santé et le bien-être plus accessibles à plus de gens. Nous sommes convaincus que la combinaison de la technologie de pointe, de l’expertise produit et de l’innovation en matière de santé et de bien-être de Fitbit avec le meilleur de l’intelligence artificielle, des logiciels et du matériel de Google stimulera davantage la concurrence dans les appareils portables et rendra la prochaine génération d’appareils meilleure et plus abordable. »

Les deux entreprises vont ainsi pouvoir se pousser vers le haut mutuellement. On peut espérer que ce rachat puisse notamment permettre à Google de lancer enfin sa propre montre connectée pour accompagner ses smartphones Pixel.

Une officialisation précoce

Ces déclarations sont tout de même un peu prématurées de la part des deux parties. En effet, Google doit encore attendre les décisions américaines et australiennes quant à ce rachat. L’entreprise avait cependant annoncé précédemment qu’elle appliquerait les exigences de la Commission européenne au niveau mondiale. La firme de Mountain View a ainsi dû considérer qu’à la vue des exigences de l’Europe, les États-Unis et l’Australie accorderaient logiquement le rachat.

