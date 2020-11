Test – Fitbit Charge 4 : le bracelet connecté pour les sportifs

Publicité

Nous avons pu tester la Fitbit 4 à la rédaction. Le nombre de bracelets connectés est littéralement impossible à chiffrer. Néanmoins, si vous devez retenir l’essentiel ou du moins, une marque c’est bien Fitbit. La marque possède notamment de nombreux modèles comme les Sense, Versa, Inspire et notre modèle la gamme Charge. Nous allons donc vous présenter notre test de la Fitbit Charge 4, le bracelet connecté dédié pour les sportifs. Qui a dit que les objets connectés ne pouvaient pas nous mettre sur les rotules ?

Un design simpliste

Le déballage de la Fitbit Charge 4 nous a laissés perplexes au vu de sa taille et de ses soi-disant fonctionnalités qu’elle possède. Nous nous sommes laissé tenter par l’expérience qu’elle proposait. Une fois enfilé, le bracelet suit très bien la forme du poignet, c’est quelque chose qui est très agréable. À comparaison, d’autres bracelets connectés concurrents étaient désagréables à porter. La Fitbit 4 est de très bonne qualité même s’il fait transpirer lorsqu’il fait relativement chaud. Nous démarrons la Fitbit 4 pour la première fois pour la configurer avec notre téléphone. Celle-ci s’opère sans accrochages et accédons rapidement aux fonctionnalités du bracelet avec une petite présentation sur l’application.

Écran allumé de la Fitbit Charge 4 © Le Café du Geek

Un écran passable

Le bracelet connecté possède un écran OLED de 1,4 pouce monochrome ce qui lui permet de ne consommer « presque » rien au niveau de la batterie. L’absence des couleurs n’est pas un réel manque, comme quoi la simplicité paie. L’écran s’illumine lorsque nous bougeons le poignet dans notre direction. Une fonctionnalité pratique, mais gâchée par la lenteur du système. C’est la même chose pour la navigation des menus, il ne faut pas être pressé. Nous reviendrons plus tard sur l’OS ce la Fitbit 4.

Les fonctionnalités de la Fitbit 4

Lors de notre test de la Fitbit 4, les fonctionnalités telles que le suivi d’activités est superbe. Nous nous sommes « amusé » à faire une petite course (éprouvante). Une fois finis, nous avons donc regardé le récapitulatif sur l’application dédiée. Toutes les informations importantes telles que les pas, la distance, les colories brulées et les étages gravis étaient indiquées. Cependant, la précision n’est pas le fort de cette montre connectée. Par exemple, le simple geste de bouger le bras vous rajoute des pas ce qui fausse toutes les analyses. Il en va de même pour le capteur cardiaque. Nous avons connu mieux avec des bracelets connectés concurrents.

Capteur cardiaque Fitbit Charge 4 © Le Café du Geek

La Fitbit Charge 4 peut également afficher l’heure, la météo, les SMS et les appels et la musique que nous écoutons. En bref, tout ce que nous attendons d’un bracelet connecté. En plus de ça, cette Fitbit 4 propose un suivi du sommeil qui quant à lui est « parfois » précis (+/- 20 minutes). En bref, la Fitbit Charge 4 possède un GPS, la seule évolution agréable comparée à sa grande sœur, la Fitbit Charge 3. Les autres fonctionnalités sont intéressantes, mais faussées à cause des capteurs pas assez précis. Une mise à jour corrective était sortie depuis un moment, mais l’application ne nous la proposait pas lors des tests.

L’autonomie d’une Fitbit avec GPS

C’est la petite déception au sujet de cette quatrième génération. Nous avons utilisé la Fitbit 4 avec toutes les options. Celle-ci s’est éteinte quatre jours plus tard. Une autonomie qui est un peu décevante alors que sa grande sœur pouvait quant à elle durer un peu plus de sept jours d’affiler. Cette faible autonomie est « sauvée » grâce à la charge rapide. En seulement 1 h 30 vous pourrez récupérer la montre connectée avec 100 % d’autonomie.

© Le Café du Geek

L’application Fitbit

Pour utiliser la Fitbit Charge 4, celle-ci doit être synchronisée avec l’application dédiée disponible gratuitement sur l’App Store et le Google Play Store. L’application Fitbit est très simple à utiliser, c’est là où vous pourrez suivre vos activités et personnaliser la montre. D’ailleurs, vous pouvez insérer d’autres informations dans l’application comme la quantité d’eau bue et même les ingrédients. En bref, une application dédiée et carrément obligatoire pour utiliser la Fitbit 4 à son plein potentiel.

Fitbit Charge 4 148,12 € 6 Ergonomie 7.0/10

















Autonomie 5.0/10

















Design 6.0/10

















Ecran 7.0/10

















OS 5.0/10

















Points positifs L'application

Suivi des activités

L'écran Points négatifs Autonomie

Prix

Manque de fluidité Fitbit Charge 4