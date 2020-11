Lyf Pay, la Fintech qui révolutionne le paiement

Publicité

Conséquence directe de la crise sanitaire liée au coronavirus, nos modes de vie ont évolué. Les populations, amenées à faire plus attention et à limiter les contacts physiques, se servent de plus en plus de la technologie dans leur quotidien. Ces changements vont jusque dans les modes de paiement. Exit les pièces de monnaie et les billets qui sont d’excellents vecteurs de transmission des maladies et qui laissent ainsi leur place à d’autres méthodes de paiements « moins dangereuses », comme le sans-contact et le paiement en ligne. Devant cette dématérialisation croissante de nos moyens de paiement, au moment de passer en caisse ou entre particuliers, la Fintech française Lyf Pay propose une application qui doit venir révolutionner notre portefeuille.

Pour écrire cet article, Le Café du Geek a eu la chance de pouvoir échanger avec Monsieur Frédéric Leclef. Il est directeur général délégué et l’un des fondateurs de Lyf Pay et nous explique le concept qu’il développe depuis près de trois ans.

Frederic Leclef ©Lyf Pay

Le smartphone comme portefeuille de demain

Lancée en 2017, la Fintech Lyf Pay voulait simplifier le passage en caisse de ses utilisateurs. Mais, à travers cette notion de « passage en caisse », il faut bien comprendre que Lyf Pay n’entendait pas simplement améliorer l’expérience au moment de payer. Bien au contraire, la Fintech s’était donné pour mission de changer complètement les habitudes des clients lors d’un achat, en offrant une solution qui permet tout simplement de se passer de son portefeuille…

Ainsi, de cette volonté de révolutionner l’expérience du paiement est née l’application Lyf Pay. Plus qu’une simple application de paiement dématérialisée, elle permet de remplacer le portefeuille et de gagner du temps. Ainsi, toutes les expériences traditionnelles des passages aux caisses sont dématérialisées. Lyf Pay permet donc de concentrer, en une application, les cartes de paiement (y compris les titres-restaurant), les systèmes de fidélité, ou encore les tickets de caisse.

L’application Lyf Pay

Mais les avantages de Lyf Pay ne s’arrêtent pas là ! En effet, l’application qui se veut être le leader du paiement mobile augmenté offre également à ses utilisateurs des solutions de paiement entre amis, de création de cagnottes, de Click & Collect, de paiement à table au restaurant ou encore la possibilité de faire des dons à des associations directement depuis l’application.

Payer en un geste avec Lyf Pay

Pour payer, les utilisateurs de Lyf Pay disposent de plusieurs solutions. On retrouve ainsi trois méthodes de paiement, à savoir un paiement « physique », un paiement en ligne et un paiement sur l’application.

Pour la première solution, à savoir le paiement « physique », le consommateur doit simplement ouvrir son application et présenter le QR Code de paiement affiché sur son smartphone au personnel de caisse, qui va le scanner. Ce QR Code permet de régler les achats et transmet en même temps toutes les informations nécessaires à la caisse, à savoir les cartes de fidélité, les réductions … Cette solution est donc très pratique en magasin, pour un passage en caisse en quelques secondes !

En ce qui concerne la seconde option et le paiement en ligne, l’utilisateur doit simplement saisir son numéro de téléphone au moment de l’achat sur la page de paiement. Il reçoit alors une notification sur son téléphone qu’il doit accepter afin de valider la transaction.

Enfin, pour la troisième et dernière option, avec le paiement via l’application, l’utilisateur de Lyf Pay n’a presque rien à faire puisque tout est centralisé sur l’application. Plus fluide que les paiements en ligne, cette méthode permet de réaliser des achats en toute simplicité et en toute sécurité directement depuis l’application. Par exemple dans le cas des commandes de restauration en Click and Collect, les achats en Scan & Go ou des paiements entre amis.

Lyf Pay : bon sens et facilité d’utilisation au rendez-vous !

Améliorer l’expérience du passage en caisse

Comme l’a répété Frédéric Leclef au cours de notre échange, le principal objectif de Lyf Pay est bien évidemment de simplifier la vie de ses utilisateurs. En centralisant toutes les actions liées à un paiement, l’utilisateur gagne du temps et s’évite de rester trop longtemps en magasin ou en restaurant.

Paiement en magasin avec Lyf Pay

Par exemple, en restaurant, l’application Lyf Pay offre la solution du paiement à table. Un système très pratique qui permet aux clients de payer directement avec leur mobile, depuis leur table, sans avoir à attendre le serveur ou à faire la queue. Au-delà de grandement simplifier la démarche de paiement pour le client, cette action soulage aussi les restaurateurs, qui peuvent passer plus de temps à s’occuper de leur clientèle au lieu d’encaisser les consommateurs ayant fini leur repas.

La sécurité physique et numérique, une évidence chez Lyf Pay

En cette période de crise sanitaire, les experts du domaine médical préconisent de limiter au maximum les interactions physiques afin de limiter les risques de propagation du virus. Avec Lyf Pay, ces conditions sont parfaitement remplies. Toutes les solutions de paiement étant dématérialisées, les consommateurs ne risquent rien au moment de passer en caisse !

Si la sécurité physique des individus est renforcée avec Lyf Pay en limitant les contacts, la Fintech française n’en a pas pour autant oublié la protection des données personnelles et des transactions financières. Ici, avec toutes les informations de paiement et les données à caractères confidentielles, il était important de mettre en place une sécurité maximale. Mission réussie pour la Fintech, qui certifie que toutes les données sont hébergées en France et respectent la réglementation en vigueur.

Une application en plein développement, synonyme de la bonne santé de Lyf Pay

Près de trois ans après le lancement de Lyf Pay, Frédéric Leclef tire un bilan plus que positif des aventures parcourues avec Lyf Pay. Avec plus de trois millions de téléchargements, l’application continue de séduire les consommateurs.

Frédéric Leclef explique cette réussite en soulignant la diversité des services proposés par l’application. Une réussite qui passe également par la présence d’une équipe complète. En effet, aujourd’hui, Lyf Pay emploie plus de 150 personnes dont la moitié est dédiée à un pôle recherche et développement. Toujours en recherche de jeunes talents pour soutenir son développement, Lyf Pay propose régulièrement des offres d’emplois sur sa page Welcome to the Jungle.

Lyf Pay : un acteur majeur en devenir sur le marché du paiement dématérialisé

Lyf Pay propose donc des solutions en réponse aux problématiques de la société d’aujourd’hui. Gain de temps, centralisation des tâches, facilité d’utilisation. Tout se construit pour simplifier la vie de ses utilisateurs.

Enfin, la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 est apparue comme un pharmakon pour la Fintech co-dirigée par Frédéric Leclef. D’un côté, comme pour toutes les entreprises, le coronavirus a freiné le développement de Lyf Pay. Mais d’un autre côté, cette crise sanitaire est venue renforcer la Fintech dans l’idée que le paiement dématérialisé n’est pas qu’une simple option pour l’avenir, mais bien la solution du paiement de demain. Un secteur dans lequel Lyf Pay excelle déjà et qui, si son développement continue avec une telle assurance, devrait permettre à Lyf Pay de devenir la référence française, sinon européenne, du paiement mobile augmenté.