Lenovo IdeaPad Slim 5i : le nouvel ultraportable qui défie le MacBook Neo d’Apple

Le marché des ordinateurs portables compacts accueille un nouveau concurrent de taille. Lenovo dévoile son IdeaPad Slim 5i de 13 pouces, sous la référence technique 13IWC11. Ce modèle a pour ambition de bousculer l’hégémonie du MacBook Neo d’Apple. D’ailleurs, la marque chinoise aligne des caractéristiques techniques solides pour séduire les utilisateurs nomades en quête de performance et de légèreté.

Le Lenovo IdeaPad Slim 5i affiche une configuration technique pensée pour surpasser le MacBook Neo

Lenovo intègre la nouvelle architecture Intel Wildcat Lake au cœur de son appareil. Lancée récemment, cette déclinaison Core Series 3 bénéficie d’une gravure en 18A. Ce choix stratégique permet de concurrencer directement le processeur A18 Pro d’Apple. La firme de Cupertino utilise effectivement cette puce issue du monde des smartphones pour propulser son modèle d’entrée de gamme.

Pour fluidifier l’expérience utilisateur, l’appareil embarque 16 Go de mémoire vive LPDDR5X cadencée à 7467 MHz. Contrairement à la politique restrictive d’Apple, le constructeur intègre un emplacement M.2 2280 qui permet de faire évoluer le stockage interne. Cette liberté technique rappelle d’ailleurs qu’il existe une méthode pour quadrupler son espace de stockage interne sur le MacBook Neo.

Un écran fluide et un châssis particulièrement léger

Le constructeur mise fortement sur le confort visuel en équipant son ultraportable d’une dalle IPS 2,5K. Cet écran se démarque principalement par son taux de rafraîchissement qui atteint 120 Hz. Cette caractéristique surpasse les standards habituels de cette catégorie. L’écran affiche une luminosité de 400 nits, ce qui reste toutefois en deçà des 519 nits mesurés sur le terminal d’Apple.

Sur la balance, l’IdeaPad Slim 5i affiche un poids plume de 1,19 kg, une valeur inférieure à celle de son rival californien. Ses dimensions affichent une largeur de 295 mm, une profondeur de 207 mm et une épaisseur de 14,3 mm. L’appareil s’avère donc légèrement plus épais que le MacBook Neo. Néanmoins, il compense ce volume par une connectique plus généreuse qui comprend notamment un port HDMI standard.

Une autonomie record qui pose question

Lenovo installe une batterie généreuse de 54,7 Wh à l’intérieur du châssis. Le fabricant affirme que cette capacité dépasse de 50 % celle du MacBook Neo. Les fiches techniques officielles promettent ainsi jusqu’à 24,7 heures de lecture vidéo locale continue.

Les utilisateurs doivent cependant aborder cette valeur avec prudence. Le constructeur réalise en effet ses mesures de laboratoire avec une luminosité d’écran limitée à 150 nits. Dans des conditions réelles d’utilisation quotidienne, l’autonomie finale dépendra grandement des habitudes de chaque utilisateur et de la gourmandise de la puce Intel.

L’inconnue du calendrier et des tarifs face au succès d’Apple

La proposition de Lenovo cible précisément les faiblesses ergonomiques et matérielles d’Apple. Le géant de l’informatique propose un taux de rafraîchissement élevé, une mémoire vive rapide, une connectique standard et un stockage évolutif là où la marque à la pomme impose de nombreuses restrictions.

Malgré ces solides arguments techniques, Lenovo conserve une part d’ombre importante. Le fabricant n’a communiqué aucun prix officiel ni aucune date de disponibilité pour le moment. Apple, de son côté, consolide sa position sur le marché et double ses volumes de production pour répondre à une demande particulièrement forte, ce qui limite pour l’instant l’impact de cette nouvelle concurrence.