Après avoir été repoussé, The Dark Pictures: Directive 8020 a enfin une date de sortie officielle

Vous avez frissonner devant Man of Medan ? Avec The Dark Pictures: Directive 8020, vous allez littéralement décoller de peur. Supermassive Games, maître du survival horror narratif, s’apprête à lancer le cinquième épisode de The Dark Pictures Anthology dans quelques mois. Le studio britannique a alors dévoilé hier la date de sortie officielle de Directive 8020, toujours prévu sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Cette fois, exit les malédictions terrestres : l’horreur se joue dans les profondeurs de l’espace…

Rendez-vous en mai !

Initialement prévu pour 2025, The Dark Pictures: Directive 8020 a été repoussé à 2026 dans un contexte de réorganisation interne chez Supermassive Games. Après plusieurs mois sans nouvelles concrètes, le studio britannique a enfin dévoilé la date de sortie du jeu, grâce à une nouvelle bande-annonce glaçante. Fans de The Dark Pictures Anthology, marquez vos calendriers : Directive 8020 sortira le 12 mai prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.

Directive 8020, un nouveau cap pour The Dark Pictures

Toujours fondé sur une narration à embranchements et des choix lourds de conséquences, The Dark Pictures: Directive 8020 adopte cette fois une esthétique science-fiction. On a également un cadre plus ouvert que les précédents épisodes, emmenant les joueurs dans l’espace.

L’action se déroule à bord du vaisseau spatial Cassiopeia. Ce dernier est en mission vers le système de Tau Ceti, ultime espoir pour une Terre en train de mourir. Mais à l’arrivée, l’expédition tourne au cauchemar : l’équipage découvre une forme de vie extraterrestre capable d’imiter parfaitement les humains. Un climat de paranoïa permanent va s’installer petit à petit…

Fidèle à l’ADN de la série, le jeu repose sur un système de décisions influençant directement le destin des personnages. Il introduit également la fonctionnalité Turning Points, permettant de revenir sur certains choix majeurs afin d’explorer d’autres embranchements narratifs. De nouvelles mécaniques de gameplay sont également au menu, notamment un scanner pour repérer des éléments clés, un système de communication interne, ainsi que des outils utilitaires permettant de distraire ou ralentir les ennemis.

Le rendez-vous est donc pris pour mai 2026. En attendant, vous pouvez regarder la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :