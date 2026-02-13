DXC Technology ouvre un centre innovant pour révéler la puissance de l’IA

DXC Technology franchit une nouvelle étape dans l’accompagnement des entreprises grâce à l’intelligence artificielle. Avec l’ouverture de son Centre d’Expérience Client à Londres, la société veut accélérer la transformation digitale de ses clients. Ce lieu unique vise à concrétiser les ambitions autour de l’IA et à générer des résultats tangibles pour tous les secteurs.

Un centre d’expérience inédit pour accélérer la transformation IA

Le nouveau Centre d’Expérience Client de DXC à Londres n’est pas un simple espace technologique. Il a été pensé pour permettre aux entreprises d’aller plus loin avec l’IA. Avec l’appui de 6 000 experts au Royaume-Uni et en Irlande, les clients bénéficient d’un accompagnement sur-mesure. Ils peuvent co-créer des solutions innovantes et concrètes. DXC met aussi à disposition son réseau mondial de 40 000 développeurs pour accélérer les projets.

L’expertise de DXC au service de la co-création avec les clients

Chez DXC Technology, la collaboration est au cœur de la stratégie. Ainsi, les clients sont invités à venir avec leurs plus grands défis technologiques. Ensuite, ensemble, ils trouvent des réponses en utilisant les plateformes et services de DXC : automatisation, IA générative, sécurité agentique et conseil stratégique. De plus, ce centre se veut une extension des parcours de transformation déjà entamés par beaucoup d’organisations britanniques.

Recrutement et innovation : l’ambition de DXC au Royaume-Uni

Pour répondre à la demande croissante, DXC prévoit de recruter 150 spécialistes de l’IA au Royaume-Uni et en Irlande. Cette équipe aidera les entreprises à prioriser et à déployer l’IA à grande échelle. Les secteurs public et privé, tels que la santé, la défense ou la banque, pourront ainsi tirer le meilleur parti de l’innovation, tout en préparant la nouvelle génération de leaders de la transformation digitale.

En conclusion, le nouveau Centre d’Expérience Client de DXC Technology promet d’accélérer la transformation digitale grâce à l’IA. En misant sur l’expertise, la collaboration et l’innovation, DXC confirme son rôle de partenaire de confiance pour toutes les entreprises désireuses de réussir leur mutation vers l’intelligence artificielle.

