Supermicro simplifie avec succès le déploiement des solutions IA à grande échelle

Supermicro marque un nouveau tournant pour les entreprises souhaitant accélérer leur transformation digitale. Par ailleurs, l’entreprise dévoile des solutions de clusters IA clé en main. De plus, ces offres utilisent les technologies avancées de NVIDIA pour répondre à la demande croissante en intelligence artificielle. Enfin, découvrons ensemble comment ces innovations facilitent le déploiement de l’IA à grande échelle.



Nouvelles solutions Supermicro pour le déploiement de l’IA à grande échelle

Avec ses dernières annonces, Supermicro simplifie la création et le déploiement d’infrastructures IA. En effet, les solutions proposées sont totalement intégrées et validées, prêtes à l’emploi. Ainsi, elles sont destinées à tout type d’entreprise, de la PME au grand groupe, pour accélérer la mise en ligne des projets IA.

Systèmes certifiés NVIDIA de dernière génération

de dernière génération Solutions plug-and-play pour un déploiement sans difficulté

Réduction des délais et complexité du déploiement

Intégration des architectures NVIDIA dans les clusters Supermicro

Les nouvelles solutions s’appuient sur les architectures de référence NVIDIA Enterprise et les GPU NVIDIA Blackwell. Ainsi, Supermicro propose des clusters complets, du matériel au logiciel, incluant la pile logicielle NVIDIA et le réseau Ethernet NVIDIA Spectrum-X. De plus, l’accent est mis sur l’efficacité, la performance et l’évolutivité, tout en réduisant la complexité pour le client.

Des configurations optimisées pour tous les besoins d’intelligence artificielle

Les solutions de Supermicro s’adaptent à toutes les tailles de projet. L’offre comprend :

Des configurations de 4 à 32 nœuds pour les clusters IA Des GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition ou HGX B200 Des plateformes dédiées à l’inférence, l’entraînement et le rendu IA

Les équipes testent et valident chaque cluster, qui peut ensuite évoluer rapidement pour répondre aux besoins des entreprises.

En résumé, Supermicro propose des solutions innovantes pour toutes les entreprises cherchant à accélérer le développement de leur infrastructure IA. Grâce à l’intégration poussée des technologies NVIDIA, la réduction du temps de déploiement et une offre flexible, Supermicro se positionne comme un acteur incontournable de l’IA d’entreprise. Adopter ces solutions, c’est faire le choix de la performance, de la simplicité et de l’efficacité.

Lisez notre dernier article tech : Google alerte contre les dangers cachés du Wi-Fi public