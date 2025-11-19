Google alerte contre les dangers cachés du Wi-Fi public

Se connecter à un réseau Wi-Fi gratuit dans un café, un hôtel ou un aéroport est devenu un geste banal. Pourtant, Google met en garde contre cette habitude qui expose les utilisateurs à des risques majeurs de piratage. Dans un rapport récent, l’entreprise souligne que ces connexions ouvertes et non sécurisées sont devenues un terrain de chasse privilégié pour les cybercriminels.

Le Wi-Fi public est propice aux cyberattaques

En effet, les réseaux Wi-Fi publics sont souvent non chiffrés. Autrement dit, les données échangées peuvent être interceptées facilement. Cela peut être des mots de passe, des emails ou encore des informations bancaires. Pour ce faire, les pirates utilisent des techniques simples, comme la création de faux points d’accès, pour piéger les internautes. Une fois connectés, les utilisateurs peuvent voir leurs informations sensibles captées sans le savoir.

Selon Google, la majorité des utilisateurs de smartphones Android ont déjà été exposés à une tentative d’attaque en ligne. D’ailleurs, les pirates expérimentés ne sont pas les seuls problèmes. En effet, des individus peu qualifiés peuvent aussi exploiter ces failles. L’entreprise insiste donc sur la nécessité de limiter au maximum l’usage de ces réseaux ouverts.

Les alternatives recommandées par Google

Pour réduire les risques, Google conseille de privilégier les données mobiles via la 4G ou la 5G. Pour cause, ces connexions sont bien plus sécurisées que les réseaux publics. Par ailleurs, une autre solution consiste à utiliser un VPN. Ce dernier chiffre les échanges et empêche l’interception des données. Ces pratiques permettent de naviguer en ligne avec une meilleure protection, même dans des lieux où le Wi-Fi gratuit semble pratique.

L’avertissement de Google s’inscrit dans une démarche plus large de sensibilisation à la cybersécurité. L’entreprise rappelle que la vigilance des utilisateurs reste essentielle. En effet, se connecter à un Wi-Fi public peut sembler anodin, mais les conséquences peuvent être graves. Les utilisateurs s’exposent à un vol de données personnelles, un accès frauduleux à des comptes ou encore une usurpation d’identité. Eviter ces réseaux ou utiliser un VPN permet ainsi de se protéger efficacement contre ces menaces numériques.