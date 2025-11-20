Mintos facilite l’investissement avec un nouveau portefeuille attractif

Mintos fait évoluer l’investissement en lançant un nouveau portefeuille automatisé axé sur les obligations à haut rendement. Cette solution vise à offrir plus de diversification et un accès simplifié, même aux investisseurs débutants. Voici comment Mintos se distingue sur le marché européen des placements.

Un nouveau portefeuille automatisé pour les obligations haut rendement

Le dernier produit de Mintos, High-Yield Bonds, permet aux investisseurs de profiter d’une sélection d’obligations à haut rendement. L’automatisation gère la sélection et la répartition des fonds entre au moins 20 sociétés et secteurs différents. Cette démarche assure une diversification optimale et minimise les risques liés aux fluctuations du marché obligataire.

Investir plus facilement dans des obligations européennes diversifiées

Mintos rend l’achat d’obligations accessible à partir de 50 euros seulement. Cela ouvre les portes du marché obligataire européen à de nombreux particuliers qui, autrement, n’y auraient pas accès.

Plus de 40 émetteurs différents

Des sociétés connues comme airBaltic ou Reima

Des catégories d’actifs diversifiées

Contrairement à la gestion classique, le portefeuille réinvestit automatiquement les gains pour maintenir la diversification à long terme.

Des avantages uniques pour les investisseurs individuels sur Mintos

L’un des atouts majeurs de Mintos est la possibilité de retirer son argent à tout moment. Aucun besoin d’attendre l’échéance des obligations pour récupérer ses fonds. Par ailleurs, les frais de gestion sont très compétitifs, à seulement 0,39 % par an. Jusqu’au 31 décembre 2025, il n’y a d’ailleurs aucun frais d’investissement, ce qui représente une belle opportunité.

Avec ce portefeuille automatique, Mintos améliore l’expérience utilisateur et permet à tous d’accéder à des produits financiers autrefois réservés aux investisseurs expérimentés. Grâce à son innovation et à sa simplicité, Mintos continue d’attirer et de fidéliser de nombreux clients à travers l’Europe. Il ne fait aucun doute que cette nouvelle offre facilitera la constitution d’un patrimoine pour de nombreux particuliers souhaitant diversifier leur épargne.

