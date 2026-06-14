Anthropic suspend Fable 5 et Mythos 5 sous la contrainte américaine

Le secteur de l’intelligence artificielle traverse une tempête réglementaire inédite aux États-Unis. Le gouvernement américain vient d’ordonner à la start-up Anthropic de bloquer l’accès à ses deux modèles de génération linguistique les plus avancés. Cette injonction administrative cible directement les versions Fable 5 et Mythos 5 de l’éditeur. Face à cette obligation légale, l’entreprise a choisi d’interrompre le service pour l’ensemble de ses utilisateurs à l’échelle mondiale.

Une injonction gouvernementale inédite dans l’histoire de la tech

La décision est tombée de manière brutale le vendredi 12 juin 2026 en fin d’après-midi. L’administration fédérale a transmis une notification officielle exigeant la restriction immédiate de ces technologies pour tous les citoyens étrangers. Cette mesure d’interdiction englobe également les propres ingénieurs internationaux d’Anthropic. Pour garantir une conformité totale avec la loi, la direction a préféré désactiver complètement ses deux pépites technologiques. Les versions antérieures de la gamme Claude restent néanmoins accessibles pour le moment.

Cette intervention étatique marque un tournant historique majeur pour l’industrie numérique. En effet, les autorités fédérales forcent pour la première fois un acteur majeur de la tech à retirer du marché un grand modèle linguistique déjà déployé auprès du grand public. Le calendrier interpelle fortement les observateurs puisque le lancement officiel de Fable 5 remontait à seulement quelques jours.

Un prétexte technique contesté par la direction d’Anthropic

Pour justifier une telle fermeté, le gouvernement invoque des impératifs de sécurité nationale. Les autorités s’appuient sur la découverte d’une méthode de contournement des règles de sécurité appelée « jailbreak« . Un chercheur en sécurité avait effectivement affirmé avoir neutralisé les barrières logicielles de Fable 5 en moins de quarante-huit heures. Selon la jeune pousse, le document officiel ne détaillait pourtant aucune menace concrète ni aucune faille structurelle majeure.

La direction qualifie la vulnérabilité exploitée de marginale. Le problème concerne une fonction simple permettant au système d’analyser un morceau de code afin d’en corriger les anomalies. Anthropic rappelle que des produits concurrents exécutent des tâches similaires nativement. Cette mise à l’écart brutale suscite l’incompréhension alors que les équipes préparent l’arrivée du surpuissant modèle Mythos sur le marché.

Les dessous d’un bras de fer prolongé avec le Pentagone

Cette affaire s’inscrit en réalité dans un conflit politique beaucoup plus ancien entre la firme et Washington. Le département de la Défense a classé la start-up technologique parmi les risques pour la chaîne d’approvisionnement dès le mois de mars dernier. Cette sanction administrative lourde assimile l’entreprise à une entité hostile ou étrangère. L’éditeur a immédiatement riposté en engageant des poursuites judiciaires contre l’administration Trump.

Le conflit découle du refus catégorique de l’entreprise de collaborer à des programmes militaires spécifiques. Le dirigeant Dario Amodei rejette fermement l’intégration de ses algorithmes dans les systèmes d’armes autonomes ou dans les outils de surveillance de masse de la population

Un signal d’alarme inquiétant pour le futur de l’écosystème IA

L’entreprise se plie temporairement aux exigences juridiques mais dénonce une injustice flagrante. Retirer une infrastructure logicielle utilisée par des millions de personnes pour une simple faille de relecture de code constitue une réaction disproportionnée. La start-up avertit que l’application systématique de ce niveau d’exigence paralyserait l’innovation mondiale. Plus aucun laboratoire de recherche ne pourrait alors publier ses travaux de manière transparente.