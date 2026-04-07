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McDonald’s Turquie séduit les gamers avec le surprenant Archie

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 7 avril 2026
Temps de lecture 1 minute
McDonald’s Turquie lance Archie, un accessoire malin pour faciliter la vie des gamers.

McDonald’s Turquie surprend les joueurs en ligne en lançant Archie, un accessoire malin dédié à la communauté gaming. Ce nouveau dispositif répond à un problème très connu : l’exclusion temporaire du jeu lors des pauses repas. Grâce à cette nouveauté, McDonald’s prouve encore son engagement envers la modernité et la satisfaction de ses clients gamers.

Une innovation de McDonald’s Turquie dédiée aux joueurs en ligne

Pour beaucoup de joueurs, quitter le jeu même pour quelques minutes peut entraîner des interruptions gênantes. McDonald’s Turquie a donc développé Archie, un dispositif qui permet au personnage de rester en mouvement pendant que le joueur s’absente. Cette innovation, pensée par TBWA Istanbul, montre l’écoute de la marque envers les attentes de la génération connectée. Le but est simple : prolonger le plaisir de jouer tout en profitant d’un bon repas.

Archie : un dispositif ingénieux pour éviter l’exclusion du jeu

Archie se distingue par sa forme inspirée des célèbres arches dorées de McDonald’s. Ce gadget relie les deux sticks analogiques de la manette. Ainsi, le personnage ne reste jamais à l’arrêt, évitant ainsi l’exclusion pendant les absences courtes. Les joueurs peuvent alors savourer leur menu préféré sans perdre leur progression. Cette idée transforme un vrai souci de joueur en une expérience encore plus agréable.

Le menu Pro Gamer, une expérience exclusive et limitée

Le menu Pro Gamer accompagne le lancement d’Archie. Ce menu spécial inclut un Big Mac®, des frites moyennes, un Coca moyen et huit rondelles d’oignon. Disponible pour une durée limitée, il peut uniquement être commandé en livraison. Les clients reçoivent alors Archie en cadeau, ce qui ajoute encore plus de valeur à leur commande. McDonald’s encourage ainsi la découverte de cette innovation tout en créant une expérience unique et temporaire.

Pour conclure, McDonald’s Turquie poursuit son évolution en proposant des solutions originales pour améliorer la vie des gamers. Avec Archie et le menu Pro Gamer, la marque montre sa capacité à innover et à s’adapter à la culture du jeu vidéo. Les joueurs peuvent désormais profiter pleinement de chaque moment, sans interruption, tout en se régalant.

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il y a 2 heuresDernière mise à jour: 7 avril 2026
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La rédac

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