Apple lance Final Cut Camera et Final Cut Pro pour iPad 2

Apple a publié jeudi le lancement de ses deux applications : Final Cut Pro pour iPad 2 et Final Cut Camera. Même si la nouvelle avait été déjà annoncée lors de l’événement iPad en mai, les fonctionnalités des deux applications sont désormais plus claires. Pour satisfaire encore plus ses utilisateurs, Apple a aussi publié des mises à jour pour Final Cut Pro pour Mac.

Quels sont les avantages de ces nouvelles applications d’Apple ?

Attendez-vous à de nouvelles sensations avec les deux applications Final Cut Pro et Final Cut Camera. Avec la nouvelle fonctionnalité « Live Multicam » lancée avec Final Cut Pro, les utilisateurs peuvent se connecter sans fil. Ils peuvent également prévisualiser jusqu’à quatre caméras à la fois. Ainsi, vous aurez une vue de réalisateur sur chaque caméra. Vous aurez également un contrôle manuel de leurs paramètres à l’aide de l’application Final Cut Camera.

Final Cut Pro transfère et synchronise automatiquement chaque angle Live Multicam pour un meilleur passage de la production au montage. Tandis que Final Cut Camera vous aide à ajuster des paramètres comme les superpositions de grilles, la mise au point, la mise au point manuelle, l’ISO, etc.

Mais l’un des avantages les plus appréciés de Final Cut Pro pour iPad 2 concerne sa capacité à prendre en charge des projets externes. Avec cette application, vous pouvez désormais créer de nouveaux projets ou ouvrir un projet existant sans occuper d’espace de stockage interne. Des mises à jour gratuites de Final Cut Pro sont déjà disponibles pour les utilisateurs existants. Mais pour les nouveaux utilisateurs, l’application est accessible à 4,99 dollars par mois.

Final Cut Pro pour Mac 10.8 : de nouvelles fonctionnalités d’IA

Si vous vous demandez quelles sont les mises à jour Final Cut Pro pour le Mac 10.8, la réponse est l’accès à de nouvelles fonctionnalités d’IA. La fonctionnalité « Améliorer la lumière et la couleur » peut ajuster automatiquement une vidéo pour la correction des couleurs. Quant à la fonctionnalité « Smooth Slo-Mo », elle permettra de mélanger les images vidéo pour améliorer le mouvement.

Pour les utilisateurs existants, Final Cut Pro pour Mac 10.8 est déjà disponible sous forme de mise à jour gratuite. Vous pouvez l’obtenir sur le Mac App Store au prix de 299,99 dollars.