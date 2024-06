SpaceX lance « Starlink Mini »

SpaceX a dévoilé une version portable de son produit Internet par satellite : Starlink Mini. Suffisamment petite pour tenir dans un sac à dos, l’antenne Starlink Mini est incroyablement légère avec un poids d’environ 1.13 kg avec la béquille. SpaceX a invité les premiers clients Starlink à acheter le kit pour 599 dollars, soit 559.62 euros environ. Cela correspond à 100 dollars de plus que le kit Starlink standard. Néanmoins, Starlink a quand même indiqué que son objectif est de réduire le prix de Starlink pour les utilisateurs du monde entier. En particulier, là où la connectivité est inabordable ou totalement indisponible.

Starlink Mini : un accès Internet haut débit et à faible latence pour les personnes en déplacement

SpaceX présente Starlink Mini comme une option mobile pour ses clients Internet par satellite. Dans un e-mail envoyé par la société, l’antenne est un kit compact et portable qui peut facilement se glisser dans un sac à dos. Elle est conçue pour fournir un accès Internet haut débit et à faible latence en déplacement.

Starlink Mini a à peu près la taille et le poids d’un ordinateur portable. Selon l’entreprise, elle pèse un peu plus de deux livres et mesure environ 12 à 10 pouces sur 1,5 pouce. Soit la moitié de la taille et un tiers du poids de l’antenne standard de Starlink.

Apparemment, l’antenne Mini serait livrée avec un routeur Wi-Fi intégré. Elle aurait également une consommation d’énergie inférieure à celle des autres antennes. Toutefois, l’appareil offre des vitesses de chargement supérieures à 100 mégabits par seconde. Selon le PDG de SpaceX, Elon Musk, la configuration de l’antenne Internet par satellite prend moins de cinq minutes.

Un service à 150 dollars par mois pour 50 Go de données

SpaceX propose un nombre limité d’antennes Starlink Mini pour 599 dollars chacune dans une version à accès anticipé. En plus du coût du matériel initial, le service pour un Starlink Mini est de 150 dollars par mois. La société propose le service sous la forme d’un forfait supplémentaire de 30 dollars par mois. En plus d’un service résidentiel de 120 dollars par mois.

Le service « Mini Roam » peut être utilisé n’importe où aux États-Unis. Néanmoins, il est limité à 50 gigaoctets de données par mois.