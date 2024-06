UNISTELLAR, le leader dans le domaine des télescopes intelligents, annonce une nouveauté qui va ravir les férus d’observation et d’exploration. Préparez-vous à découvrir ENVISION, les premières jumelles augmentées spécialement conçues pour vous guider sur tous les terrains… et jusque dans les étoiles !

Découverte d’ENVISION par UNISTELLAR

Chassant les frontières entre virtuel et réel, ces jumelles intelligentes fusionnent une haute qualité optique avec des fonctionnalités en réalité augmentée de toute dernière génération. L’utilisation d’ENVISION donne ainsi l’impression saisissante de voir une carte interactive se superposer à votre environnement réel. Que vous exploriez la faune locale ou une constellation lointaine, les jumelles fournissent de l’information contextuelle en un clin d’œil.

Avec leur technologie brevetée de guidage et d’orientation de précision en réalité augmentée, couplée à une application compagnon et une base de données complète, ces jumelles sont de véritables bijoux de technologie au service de votre curiosité. Elles vous transporteront vers des points d’intérêt en un instant. Ceci permet d’élargir votre perception de l’environnement, que ce soit sur le terrain ou sous un ciel étoilé.

Quatre modes pour un voyage exceptionnel

Les jumelles ENVISION proposent quatre modes d’utilisation pour s’adapter à toutes vos envies d’exploration. On retrouve le « Smart Scouting Mode » pour une reconnaissance intelligente de l’environnement, et le « Guided Navigation Mode ». Ce dernier permet de se faire guider vers des points d’intérêt. Egalement, le « Shareable Target-Lock Mode » permet de partager des découvertes. Enfin le mode classique est fait pour profiter simplement d’une paire de jumelles optiques de haute qualité.

Innovantes et polyvalentes, ces jumelles réinventent l’exploration. Elles permettent une toute nouvelle façon d’interagir avec notre monde, de jour comme de nuit.

Un lancement attendu

Le lancement d’ENVISION est prévu via une campagne de financement participatif, dans la droite ligne de l’esprit pionnier d’UNISTELLAR et son ambitieux projet d’étendre les capacités d’exploration du grand public. Après le succès retentissant de l’eVscope, le premier télescope intelligent de la marque, les attentes sont grandes.

« Ne ratez pas le lancement de ce nouvel outil polyvalent et portable, qui ravira les aventuriers du jour et de la nuit, » invite Laurent Marfisi, cofondateur et Directeur Général d’UNISTELLAR. La campagne Kickstarter ne saurait tarder et promet d’être aussi captivante que l’outil qu’elle propose aux explorateurs du monde entier !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site d'Unistellar en suivant ce lien