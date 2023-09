Le télescope James Webb de la NASA aurait trouvé l’origine du carbone sur Europe

Europe fait actuellement l’objet d’une observation pour avoir potentiellement les conditions propices à la vie. Cette lune de Jupiter est recouverte d’une épaisse couche de glace. De plus, elle abriterait un océan souterrain d’eau salée qui pourrait être une source de chaleur et de nutriments pour des formes de vie hypothétiques.

Mais d’où vient le carbone, un élément essentiel à la vie, sur Europe ? Deux études suggèrent que le dioxyde de carbone présent à la surface d’Europe proviendrait de l’océan caché sous la glace.

Les méthodes et les résultats des études

Les deux études, publiées dans Nature Astronomy, ont utilisé les données spectroscopiques du JWST pour analyser la composition chimique de la surface d’Europe. Pour rappel, le JWST est le plus puissant télescope infrarouge jamais construit. Il a détecté la présence de dioxyde de carbone (CO2) sur certaines régions de la surface. Notamment, près des fractures et des fissures qui traversent la glace.

Les chercheurs ont émis l’hypothèse que le CO2 provenait de l’océan souterrain, qui serait riche en carbone organique dissout. Lorsque l’eau remonte à la surface par les fractures, elle gèle et libère le CO2. Ce dernier se dépose ensuite sur la glace. Le CO2 pourrait également être produit par des réactions chimiques entre l’eau et les roches du fond océanique. Ou par des processus biologiques impliquant des micro-organismes.

Les chercheurs ont estimé que le CO2 détecté par le JWST représentait environ 0,01 % de la masse totale de la surface d’Europe. Ils ont calculé que le taux d’échange entre l’océan et la surface était de 10 centimètres par million d’années. Ce qui est très faible par rapport à celui de la Terre.

Les implications et les perspectives pour la recherche de la vie sur Europe

Les études apportent des informations précieuses sur l’origine et le cycle du carbone sur Europe. Un élément clé pour la recherche de la vie. Elles confirment que l’océan souterrain d’Europe est une source potentielle de carbone organique, que pourraient utiliser des formes de vie hypothétiques. Elles suggèrent que la surface d’Europe conserve une trace des processus qui se déroulent dans l’océan. Ce qui pourrait faciliter leur détection.

Cesétudes ouvrent également des perspectives pour les futures missions spatiales vers Europe, comme Europa Clipper ou JUICE, qui devraient partir dans les prochaines années. Ces missions visent à étudier plus en détail la surface, l’océan et l’environnement d’Europe, en utilisant des instruments plus sophistiqués que le JWST. Elles pourraient ainsi confirmer ou infirmer les hypothèses formulées par les chercheurs, et peut-être révéler des indices plus concrets sur l’existence ou non de la vie sur Europe.