Amazon Prime Video va diffuser des publicités, sauf si vous payez plus

Amazon Prime Video est l’un des services de streaming les plus populaires au monde. Il propose un large catalogue de films, de séries, de documentaires et d’émissions originales. Mais ce service va bientôt changer, et pas forcément pour le mieux.

En effet, Amazon a annoncé qu’il allait commencer à diffuser des « publicités limitées » sur les contenus Prime Video, afin de « continuer à investir dans des contenus captivants« . Ces publicités seront introduites sur Prime Video dans certains pays dès le début de l’année 2024. Elles concerneront aussi bien les contenus originaux que les contenus licenciés.

Les publicités sur Prime Video seront des annonces publicitaires qui apparaîtront avant ou pendant la lecture des contenus Prime Video. Ces publicités seront ciblées en fonction du profil et des préférences des abonnés. Elles seront également limitées à un nombre réduit par heure. Amazon affirme qu’il diffusera « significativement moins de publicités » que la télévision traditionnelle ou les plateformes de streaming concurrentes.

Les publicités sur Prime Video seront introduites progressivement aux États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne et Canada en début d’année 2024. Les autres pays comme la France, l’Italie, l’Espagne, le Mexique et l’Australie suivront plus tard dans l’année.

Les publicités ne toucheront pas tous les abonnés

En effet, Amazon proposera une option sans publicité, moyennant un supplément de 2,99 $ par mois aux États-Unis. Les abonnés qui choisiront cette option pourront profiter de Prime Video sans aucune interruption publicitaire. Le prix de l’option sans publicité pour les autres pays sera communiqué ultérieurement.

Amazon précise qu’il n’a pas l’intention de modifier le prix actuel de ses abonnements Prime en 2024, et qu’il informera les abonnés du changement plusieurs semaines avant le début des publicités, ainsi que des modalités pour s’inscrire à l’option sans publicité.

Pourquoi Amazon introduit-il ces publicités ?

Ces publicités sont une stratégie qui vise à augmenter les revenus d’Amazon dans le secteur du streaming, qui est de plus en plus concurrentiel et coûteux. En effet, Amazon doit faire face à la concurrence de géants comme Netflix, Disney Plus ou HBO Max, qui proposent des contenus exclusifs et attractifs.

Pour se démarquer, Amazon doit investir massivement dans la production et l’acquisition de contenus originaux, comme The Boys, The Marvelous Mrs. Maisel, The Lord of the Rings ou The Wheel of Time. Ces contenus ont un coût élevé, qui n’est pas forcément compensé par le nombre d’abonnés ou la fidélisation.

En introduisant des publicités sur Prime Video, Amazon espère générer des revenus supplémentaires qui lui permettront de financer ses contenus originaux et de rentabiliser son service de streaming.