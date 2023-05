Amazon Prime Video : les séries et films disponibles en mai 2023

Amazon est de retour avec de nouveaux contenus pour son service de SVOD. La firme américaine a ainsi partagé sur les réseaux sociaux la liste des séries, films et évènements sportifs qui seront disponibles en exclusivités sur Prime Video à partir du mois de mai 2023. À noter, les nouveaux contenus de l’abonnement Pass Warner sont aussi dévoilés.

En ce mois de mai 2023, Amazon Prime Video accueille notamment la série White House Plumbers produite par HBO et la saison 8 de Fear The Walking Dead ; les films SOS Fantômes : L’héritage ou encore Spider-Man : No Way Home ; mais aussi les contenus originaux Joli Désastre, la saison 2 The Ferragnez ainsi que la saison 1 de Gryphon (Der Greif). Nous avons aussi droit à du sport avec le documentaire Lewandoski – The Unknow ; Nadal/Djokovic ; la 37e journée de Ligue 1 ; ou encore le début de Roland Garros 2023.

Voici la liste complète des sorties de mai 2023 sur Prime Video :

1er mai :

Dragon Ball (Non censuré) – Pass Warner ;

À vif ! ;

Chacun cherche son Chat ;

Hanna.

2 mai :

White House Plumbers – Pass Warner ;

Jimmy O. Yang : Guess How Much?

3 mai :

La Graine ;

SOS Fantômes : l’Héritage.

5 mai :

Joli Désastre.

6 mai :

Giro, Tour d’Italie – Pass Warner.

10 mai :

ATP Rome – Pass Warner ;

Sharp Stick.

15 mai :

Lewandoski – The Unknown.

16 mai :

Spider-Man : No Way Home.

18 mai :

Fear The Walking Dead – Saison 8.

19 mai :

24 mai :

Spin Me Round ;

James May : Oh Cook – Saison 2.

25 mai :

Hypersomni (Ipersonia).

26 mai :

Citadel – Épisode final de la saison 1 ;

Gryphon (Der Greif) – Saison 1 ;

Nadal/Djokovic.

27 mai :

Ligue 1 – Journée 37 multiplex.

28 mai :

Roland Garros 2023.

