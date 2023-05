TEST Huawei P60 Pro – Le photophone de l’année ? Comparaison iPhone 14 Pro

Huawei, malgré les obstacles rencontrés ces dernières années, n’a pas baissé les bras et continue d’innover sur le marché européen en proposant des smartphones équipés de leur propre écosystème, en remplacement des services Google. Le Huawei P60 Pro, dernier fleuron de la marque de la gamme P (P pour Photo), met l’accent sur ses performances photographiques exceptionnelles pour séduire les utilisateurs exigeants. Dans ce contexte, peut-on considérer que ce pari audacieux sera suffisant pour que Huawei reconquière le cœur des consommateurs en France et en Europe ? C’est ce que nous allons découvrir en explorant en détail les capacités de l’appareil photo du Huawei P60 Pro dans ce test complet.

Design et ergonomie du Huawei P60 Pro

Le Huawei P60 Pro allie élégance et praticité dans un design soigné et moderne, s’inspirant de la nature pour réinterpréter l’esthétique contemporaine. Le modèle Rococo Pearl, véritable innovation dans l’industrie, arbore un design à la texture perlée unique, incorporant de la poudre de perle minérale naturelle dans le dos du smartphone pour créer un effet lumineux et lustré, rappelant la texture naturelle et sophistiquée de la nacre.

De plus, le Huawei P60 Pro est également disponible en noir profond et classique, utilisant le verre anti-traces de doigts Feather-Sand. Ce matériau, à la fois doux et délicat comme une plume, brille d’un éclat comparable à celui d’un diamant. Chaque version du P60 Pro présente un motif unique à l’arrière, rendant chaque smartphone véritablement distinct et personnel.

L’arrière du téléphone, avec ses capteurs photo, rappelle subtilement l’apparence d’un appareil photo traditionnel, soulignant ainsi l’importance accordée à la photographie par Huawei pour ce modèle. Les bords légèrement incurvés renforcent l’esthétique moderne du téléphone, tout en offrant une prise en main confortable et ergonomique.

Le P60 Pro est doté d’un écran de 6,67 pouces, ce qui le rend suffisamment compact pour être tenu et utilisé confortablement d’une seule main. Les bords incurvés participent également à la sensation agréable en main et renforcent le caractère premium du smartphone. Ce format est particulièrement adapté pour la prise de photos, car il permet une manipulation aisée et un accès rapide aux différentes commandes de l’appareil photo.

L’ergonomie du Huawei P60 Pro est également bien pensée pour les amateurs de photographie. Les boutons physiques sont facilement accessibles, et l’interface utilisateur offre une navigation intuitive pour accéder rapidement aux modes et réglages de l’appareil photo. De plus, le placement des capteurs photo à l’arrière du téléphone facilite la prise de clichés sans que les doigts ne viennent involontairement obstruer l’objectif.

Configuration et spécifications de l’appareil photo du Huawei P60 Pro

Le Huawei P60 Pro dispose d’un système de caméras intéressant, qui vise à offrir une expérience photographique polyvalente. Ce smartphone est équipé de trois capteurs principaux, qui promettent une bonne performance en matière de prise de vue, de zoom et de macrophotographie. Mais surtout qui axent le positionnement du Smartphone sur un expert en photos de nuit et basse luminosité :

Ultra Grand Angle : 13 MP, f/2.2, 13 mm, 120°, RYYB

Caméra Principale : 48 MP, f/1.4-f/4 (aperture réglable), RYYB, OIS

Zoom Téléphoto : 48 MP, f/2.1, 3.5x zoom optique, RYYB, OIS

Le capteur RYYB est censé absorber davantage de lumière et améliorer la qualité des images, bien que cela reste à vérifier en conditions réelles. La stabilisation optique de l’image (OIS) est également présente pour assurer des photos nettes, même en cas de mouvement.

Le mode Super Moon de Huawei est également une innovation dans l’industrie. Grâce aux capacités du capteur et du module téléobjectif, le P60 Pro propose une scène Super Moon améliorée. Permettant ainsi de capturer la lune tout en préservant les détails des objets situés au centre de l’image. Les utilisateurs pourront ainsi expérimenter l’astrophotographie et créer des illusions visuelles de la lune se mêlant aux palmiers ou aux nuages.

Le Huawei P60 Pro excelle également dans le domaine de la macrophotographie, grâce à son groupe d’objectifs zoom à coulisse à long débattement. Cette fonctionnalité permet de réaliser des gros plans d’une grande précision sans perturber le sujet à courte distance. Les amateurs de macrophotographie pourront ainsi capturer les détails les plus infimes de la nature, tels que les textures de fleurs, les ailes d’un papillon ou la structure d’un insecte, avec une netteté et une clarté exceptionnelles. De plus, cette fonction se révèle pratique pour immortaliser des moments de la vie quotidienne, comme les expressions de votre animal de compagnie. Et il est très simple de l’utiliser :

Avec le mode AutoMacro : approchez l’appareil de l’objet à photographier jusqu’à ce que l’indicateur « SUPER MACRO » apparaisse. Vous pouvez ensuite soit vous rapprocher encore de l’objet et utiliser la caméra ultra-grand angle (jusqu’à 2,5 cm de distance), soit appuyer sur l’icône fleur dans la barre de zoom pour utiliser la caméra téléobjectif.

Le P60 Pro dispose également d’un mode Lune en téléobjectif, qui permettrait de capturer des images détaillées de la Lune en utilisant un zoom entre 10x et 30x. Pour ce faire, il faut activer l’intelligence artificielle, zoomez à plus de 10x et vérifier que l’indicateur « Lune » apparaît à l’écran. Il permet ainsi de capturer la lune tout en préservant les détails des objets situés au centre de l’image. Les utilisateurs peuvent ainsi expérimenter l’astrophotographie et créer des illusions visuelles de la lune se mêlant aux palmiers ou aux nuages. Cela semble prometteur, mais il convient de tester cette fonctionnalité en conditions réelles pour vérifier si les résultats sont à la hauteur des attentes.

Enfin, l’ouverture physique ajustable (de f/1.4 à f/4.0) semble être un atout intéressant pour adapter la prise de vue en fonction de la situation. Toutefois, il faudra juger de son utilité et de sa facilité d’utilisation lors de nos tests.

Test des performances Photo du Huawei P60 Pro

A. Qualité des photos en conditions de luminosité optimale

Après avoir testé le Huawei P60 Pro, je peux affirmer que la qualité des photos prises en conditions de luminosité optimale est impressionnante. Comme toujours avec la série P de Huawei, les couleurs et le contraste sont très bons. Les couleurs apparaissent naturelles, sans saturation excessive, et les contrastes sont bien gérés, offrant une excellente dynamique dans les images.

Quant aux détails et à la netteté, le P60 Pro ne déçoit pas non plus. Avec suffisamment de pixels pour permettre un zoom sans perte de qualité, les photos restent nettes même en agrandisement. L’ajustement automatique de l’ouverture joue un rôle clé dans la gestion de la lumière et des situations de contre-jour, assurant des photos bien exposées et équilibrées. Dans l’ensemble, le Huawei P60 Pro offre une expérience photographique de haut niveau en conditions de luminosité optimale.

B. Photos du ciel en avion

Lors d’un vol en avion, j’ai pris plusieurs photos du ciel avec le Huawei P60 Pro. Les images obtenues étaient très claires et nettes, bien que le traitement automatique « ciel bleu » ait légèrement teinté les photos vers le bleu. Les contrastes étaient beaux, mais l’aspect naturel de l’image était un peu altéré.

Pas de zoom Zoom x10 Zoom x3.5

En comparaison avec l’iPhone, les couleurs étaient plus naturelles sur ce dernier, se rapprochant davantage de ce que l’on voit à l’œil nu. Cependant, l’iPhone réalisait des images plus sombres et moins détaillées que celle du Huawei P60 Pro. Face au Samsung Galaxy S22, la photo du P60 Pro était moins saturée et ne présentait pas de voile blanc léger.

iPhone 14 Pro P60 Pro

En retouchant ces photos prises avec le Huawei P60 Pro, j’ai remarqué que le logiciel en mode automatique poussait parfois le contraste trop loin, assombrissant l’image. Cependant, le ciel devenait plus naturel après la retouche. Sur l’iPhone, en retouchant la photo, elle gagnait en netteté et en précision. Au final, la photo avant retouche était meilleure avec le Huawei P60 Pro, tandis que l’iPhone offrait de meilleurs résultats après retouche.

Avant retouche iPhone Après retouche iPhone Avant retouche P60 Pro Après retouche P60 Pro

C. Qualité des photos en conditions de faible luminosité

Le Huawei P60 Pro se montre également performant en conditions de faible luminosité. Les photos prises dans ces conditions sont excellentes, que l’on utilise le mode « cliché nocturne » ou non. Grâce à la grande ouverture de l’objectif, l’appareil capte suffisamment de lumière pour conserver de nombreux détails sans avoir à recourir au mode nuit et attendre les 3 secondes de pause habituelles. Ainsi, même dans des situations de faible éclairage, le P60 Pro parvient à produire des images de qualité supérieure avec des détails préservés et une exposition bien équilibrée. Seul petit soucis, la couleur n’est pas à 100% consistante entre les photos, il m’est arrivé par exemple de prendre en photos la même scène avec une mise au points à deux endroits et que la couleur de fond change légèrement.

D. Performances du zoom

Nous vous laissons juger de vous même avec dans l’ordre, grand angle, zoom x1, zoom x3,5 et zoom x10.

Un soucis notable et qui revient souvent, les couleurs entre les différentes caméras ne sont pas consistante. Ou du moins, la luminosité est trop poussé sur les capteurs x3.5 et x10. La photo est certes très lumineuse et claire, mais le sol change totalement de couleur en zoomant.

E. Performances en macrophotographie

La macrophotographie avec le Huawei P60 Pro est à la fois amusante et facile à prendre en main. Les résultats obtenus sont efficaces, et la possibilité de prendre des photos macro de très près comme de plus loin rend cet appareil très polyvalent. Bien sûr, la macrophotographie ne sera pas utile tous les jours, mais elle offre une option créative supplémentaire pour les photographes amateurs.

Cependant, j’ai remarqué un petit problème de consistance sur la couleur du jaune/vert lors de prises de vue en forte exposition au soleil et en alternant entre les capteurs. Cela pourrait être dû au capteur RYYB, qui peut saturer en luminosité. Malgré ce léger défaut, la mise au point reste précise et permet de capturer le sujet sans être obligé de se rapprocher excessivement.

Les performances en macrophotographie sont particulièrement bluffantes en journée, tandis qu’en soirée, elles restent tout de même très satisfaisantes. Dans l’ensemble, le Huawei P60 Pro se révèle être un choix solide pour les passionnés de macrophotographie.

Par contre, j’adore vraiment le picture in picture qui donne une idée globale de ce que l’on prend en photo :

F. Mode Lune en téléobjectif

Un mode fun, principalement traité en logiciel (qui rajoute une image de la lune par dessus la photo), mais qui est intéressant.

G. Ouverture physique ajustable

Voici quelques images comparatives entre les différentes ouvertures qui donnent une idée du fonctionnement :

F/1.4 F/4.0

H. Performances en photographie de portrait

Le Huawei P60 Pro se montre particulièrement performant en matière de photographie de portrait. Les clichés obtenus sont beaux, nets et précis, avec une excellente séparation entre le sujet au premier plan et l’arrière-plan. L’image est stabilisée, ce qui permet d’éviter les flous de bougé et d’obtenir des portraits d’une grande netteté.

Les couleurs sont également bien restituées, donnant un rendu naturel et agréable à l’œil. Dans l’ensemble, les performances en photographie de portrait du Huawei P60 Pro sont très convaincantes, offrant aux utilisateurs la possibilité de réaliser des portraits de qualité professionnelle avec leur smartphone.

Comparaison avec l’iPhone 14 Pro

Premiere comparaison : Le contre jour

Huawei iPhone

Ici le P60 Pro se débrouille largement mieux pour faire face à une pièce lumineuse et de la lumière en directe.

Huawei P60 Pro ou l’iPhone 14 Pro est plus performant de nuit ?

iPhone 14 Pro Huawei P60 Pro iPhone 14 Pro Huawei P60 Pro

Je vous laisse commenter le gagnant, mais vous le voyez de vous-même.

Le test de la bougie

iPhone mise au point sur bougie Huawei mise au point sur bougie iPhone mise au point sur vase Huawei mise au point sur vase

Sur ce point, je reste septique. En effet, l’iPhone a du mal à gérer la différence de luminosité entre la bougie et le reste de la piece. Mais le résultat n’est pas satisfaisant avec le P60, la couleur n’est pas consistante du tout entre les deux photos. Je ne donnerais pas forcément de gagnant sur ce point.

Autonomie et performances globales du Huawei P60 Pro

Outre ses capacités photographiques, il est essentiel d’examiner les performances globales et l’autonomie du Huawei P60 Pro pour déterminer si ce smartphone est à la hauteur des attentes.

Pour rappel, le P60 Pro est équipé d’un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, avec 8 ou 12 Go de RAM. Bien qu’il ne s’agisse pas du dernier modèle de processeur, les performances en utilisation quotidienne devraient être suffisantes pour la plupart des utilisateurs. Les applications courantes, les jeux et la navigation sur Internet devraient fonctionner sans problème.

En ce qui concerne l’autonomie, le Huawei P60 Pro dispose d’une batterie de 4 815 mAh, qui devrait permettre à l’appareil de tenir une journée complète d’utilisation normale. Évidemment, cela dépendra de l’intensité d’utilisation de chacun et des fonctionnalités activées (comme la navigation GPS, le streaming vidéo ou les sessions de jeu prolongées). En utilisation légère, quasiment seulement photographique, le téléphone a tenu plus de deux jours, ce qui déjà rassure.

Le smartphone offre également une recharge rapide de 88 W, permettant de recharger complètement la batterie en environ 30 minutes. Cette fonctionnalité est intéressante pour les personnes pressées ou qui ont besoin de recharger leur téléphone rapidement entre deux activités.

En somme, les performances globales du Huawei P60 Pro semblent prometteuses, avec une bonne autonomie et des caractéristiques techniques suffisantes pour un usage quotidien.

Les Huawei Mobile Services et Google

Il est important de noter que le Huawei P60 Pro utilise HMS (Huawei Mobile Services) au lieu des GMS (Google Mobile Services). Si vous êtes dépendant des services Google, sachez qu’ils ne seront pas disponibles par défaut sur le P60 Pro. Toutefois, pour les services tels que les mails et l’agenda, il est possible de les récupérer en mode POP/IMAP. Pour d’autres applications comme YouTube et Google Drive, vous devrez vous contenter d’y accéder via un navigateur web.

Heureusement, il existe des alternatives pour remplacer certaines applications Google. Par exemple, Chrome et Maps peuvent être remplacés respectivement par Opera ou Edge et Here WeGo ou Google Maps (sans connexion au compte Google). Dans l’ensemble, on retrouve presque tous les usages d’un smartphone Android sur le P60 Pro.

Le P60 Pro fonctionne avec Android, et il est possible d’installer des applications en récupérant les fichiers d’installation (*.apk). Huawei propose son AppGallery et Petal Search pour faciliter la recherche d’applications compatibles dans les stores alternatifs. Bien que toutes les applications ne soient pas disponibles, on retrouve l’essentiel.

Malgré l’absence des services Google, des applications telles que GSpace et GBox permettent d’accéder aux applications de Google et à celles qui utilisent les services Google, comme Uber. Ces applications agissent comme des machines virtuelles indépendantes du matériel de Huawei et répondent aux prérequis de Google. Elles permettent de lancer des applications interdites telles que Gmail, Google Maps et YouTube.

Bien que ces solutions soient impressionnantes, il y a tout de même quelques inconvénients. D’une part, on ignore qui est derrière ces logiciels, ce qui soulève des questions sur la gestion des données. D’autre part, il est possible que certaines applications ne fonctionnent pas, ce qui peut être frustrant pour les utilisateurs.

Conclusion : Que vaut le Huawei P60 Pro ?

En conclusion, le Huawei P60 Pro ne conviendra pas à tous les utilisateurs, notamment en raison de l’absence de services Google (même si GSpace est une bonne alternative), de la 5G et du processeur datant. Cependant, ces éléments pourraient être considérés comme secondaires pour certains. Le P60 Pro excelle dans plusieurs domaines clés, tels que l’autonomie, la qualité des photos et son design attrayant, qui sont des caractéristiques importantes pour un smartphone haut de gamme.

Le Huawei P60 Pro se positionne clairement comme un photophone plutôt qu’un smartphone traditionnel, offrant des performances photographiques impressionnantes dans diverses conditions et situations. Il surpasse l’iPhone en matière de photographie nocturne, avec des images plus lumineuses, plus claires et plus précises, et gère mieux le contre-jour. Néanmoins, il présente quelques incohérences au niveau des couleurs.

En somme, si la photographie est votre priorité et que vous êtes prêt à faire quelques concessions sur certains aspects, le Huawei P60 Pro est un excellent choix. Ses performances photo de haut niveau, son design élégant et son autonomie solide en font un smartphone de choix pour les passionnés de photographie. Mais qui a tout de même un prix, puisqu’il faudra quand même débourser 1199€ pour se le procurer !

