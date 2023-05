Amazon Prime Gaming : les jeux et contenus offerts en mai 2023

Mois après mois, Amazon fait plaisir aux joueurs étant abonnés à Prime. En effet, de nouveaux jeux et contenus sont offerts tous les mois grâce à Prime Gaming. Pour mai 2023, nous avons droit à 15 jeux gratuits, dont STAR WARS : Rogue Squadron 3D, Super Sidekicks ou encore Samurai Shodown IV. Moult contenus in-games sont aussi de la partie.

Après Wolfenstein: The New Order, The Beast Inside ou encore Looking for Aliens en avril 2023, Amazon revient avec de nouveaux jeux en mai pour les abonnés à Prime. Dans les détails, Prime Gaming permet d’ajouter à sa bibliothèque de jeux vidéo Amazon Games App les 15 titres suivants :

STAR WARS : Rogue Squadron 3D ;

Super Sidekicks ;

Samurai Shodown IV ;

Planescape : Torment : Enhanced Edition ;

Lake ;

Robo Army ;

Dernier recours ;

Kardboard Kings ;

3 Count Bout ;

Alpha Mission 2 ;

Lila’s Sky Ark ;

Agatha Knife ;

King of the Monsters 2 ;

Kizuna Encounter.

Bien évidemment, les avantages Prime Gaming ne s’arrêtent pas là. En effet, l’abonnement Amazon Prime permet aussi de profiter de plusieurs contenus in-games offerts. Dans son billet de blog (en anglais), la firme américaine annonce les récompenses suivantes :

Genshin Impact : 60 Primogems, 8 Hero’s Wits et 5 Bountiful Years ;

The Elder Scrolls Online : Dragon Slayer Bundle ;

World of WarCraft : Lil XT Pet.

Bien évidemment, ce n’est pas tout. La marque mentionne aussi la disponibilité de contenu pour Destiny 2, FIFA 23, League of Legends, Lost Ark, New World et plein d’autres à retrouver sur gaming.amazon.com.

