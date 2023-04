Amazon Prime Gaming : les jeux et contenus offerts en avril 2023

Amazon continue de chérir ses abonnés avec de nouveaux avantages Prime Gaming. En ce mois d’avril 2023, moult jeux et contenus sont offerts par le géant américain. Nous comptabilisons ainsi une quinzaine de titres PC à récupérer ; mais aussi beaucoup de contenus in-games, notamment pour les jeux Blizzard, King et Riot.

Après I Am Fish ; Baldur’s Gate: Enhanced Edition ou encore Faraway 3: Arctic Escape en mars 2023, Amazon revient en force avec encore plus de jeux vidéo et contenus offerts durant le mois d’avril.

Commençons avec les nouveaux jeux PC disponibles prochainement pour les abonnés Amazon grâce à Prime Gaming :

6 avril : Wolfenstein: The New Order [GOG Code] ; Ninja Commando ; Art of Fighting 3.

13 avril : The Beast Inside [GOG Code] ; Icewind Dale: Enhanced Edition ; Crossed Swords ; Ghost Pilots.

20 avril : Beholder 2 ; Terraformers ; Metal Slug 4 ; Ninja Masters.

27 avril : Looking for Aliens [Legacy Games Code] ; Grime ; Sengoku ; Magician Lord.



Passons maintenant aux contenus in-games offerts aux abonnés à Amazon Prime. Grâce à Prime Gaming, il est possible de récupérer dans les jeux Blizzard le skin épique Junkrat Circus pour Overwatch 2, une carte épique Standard aléatoire dans Hearthstone et la monture Big Battle Bear dans World of Warcraft.

Pour les titres Riot, nous avons droit à de multiples avantages (détaillés dans le billet de blog d’Amazon) grâce à Prime Gaming dans League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, VALORANT ou encore Teamfight Tactics. Les jeux King profitent aussi d’une flopée de contenus in-games offerts (Candy Crush Saga, Candy Crush Soda Saga et Farm Heroes Saga).

Amazon mentionne aussi la présence de récompenses à récupérer pour les jeux Dead by Daylight, Lost Ark, World of Tanks, Fall Guys, FIFA 23, Genshin Impact ou encore PUBG Mobile.

Pour finir, nous apprenons que le service de cloud gaming Amazon Luna (réservé maintenant aux États-Unis, au Canada, à l’Allemagne et au Royaume-Uni) permet désormais aux abonnés à Amazon Prime de jouer gratuitement à Yakuza Kiwami 2, Horizon Chase Turbo, The Jackbox Games Party Pack 3 et The Adventure Pals grâce à Prime Gaming.