Amazon Prime Gaming : les jeux et contenus offerts en mars 2023

Mars 2023 a maintenant bien débuté, il est ainsi temps pour les retardataires d’ajouter les jeux et contenus offerts via le service Prime Gaming d’Amazon. Découvrez dans notre article tout ce que vous avez à récupérer sur votre compte avant la fin du mois, dont les titres I Am Fish ; Baldur’s Gate: Enhanced Edition ou encore Faraway 3: Arctic Escape.

Après The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition ou encore Divine Knockout en février 2023, Amazon revient en mars avec de nouveaux jeux disponibles gratuitement aux membres Prime Gaming. Dans les détails, sept jeux pourront être ajoutés à votre bibliothèque durant le mois :

Déjà disponibles : Baldur’s Gate: Enhanced Edition ; Adios ; I Am Fish.

16 mars : Faraway 3: Arctic Escape.

23 mars : Book of Demons ; Peaky Blinders: Mastermind.

30 mars : City Legends: Trapped in Mirror.



Bien évidemment, les abonnés à Amazon Prime ont aussi droit à des avantages in-games. Parmi les contenus offerts via Prime Gaming, la firme américaine mentionne dans son billet de blog un Buckley Hat Tint, trois Rivera Hooded Tunic Tint, une Howl Emote et 5 Gold Bars dans Red Dead Online ; le 7-Day Renown Booster dans Rainbox Six Siege ; et la tenue Kyoto Undercover Ronin dans Rogue Company.

Il est rapidement mentionné que le mois de mars 2023 signe aussi l’ajout de contenu in-games pour Fall Guys, FIFA 23, GTA Online, Madden NFL 23, New World et KartRider Rush+. Une partie de la communication d’Amazon mentionne aussi des avantages pour les jeux de Riot Games : 350 RP, 5 Mythic Essence et 1350 RP dans League of Legends ; un Random Bauble Chest dans League of Legends: Wild Rift ; un Rare Prismatic Chest et une Epic Card dans Legends of Runeterra ; et le Doomscrolling spray dans VALORANT.

Aux États-Unis, quelques avantages supplémentaires sont de la partie. Nous apprenons en effet que le service de cloud gaming Amazon Luna propose désormais gratuitement les jeux Sail Forth, Mega Man 11 et Get Packed: Couch Chaos