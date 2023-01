Amazon Prime Gaming : les jeux et contenus offerts en février 2023

Vous êtes en manque de jeux vidéo et vous êtes abonnés à Prime ? Bonne nouvelle, Amazon vient de partager les nouveaux titres et contenus offerts en février 2023 grâce à son service Prime Gaming. Nous apprenons ainsi que The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition, Aerial_Knight’s Never Yield, Divine Knockout ou encore One Hand Clapping seront disponibles gratuitement dans les semaines à venir.

Après une fin d’année sur les chapeaux de roues et un mois de janvier bien garni, Amazon est de retour pour faire plaisir aux joueurs abonnés Amazon Prime. En effet, la firme américaine vient de dévoiler dans un billet de blog les jeux et contenus offerts durant le mois de février.

Pour commencer, voici la liste des neuf jeux vidéo offerts à réclamer en février 2023 grâce à Amazon Prime Gaming :

2 février : The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition ; Onsen Master.

9 février : Aerial_Knight’s Never Yield ; Divine Knockout.

16 février : One Hand Clapping ; BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad.

23 février : Space Crew: Legendary Edition ; Tunche ; Space Warlord Organ Trading Simulator.



Passons maintenant aux contenus in-game offerts aux joueurs grâce à Amazon Prime Gaming :

Call of Duty Mobile – Urban Funk Bundle ;

League of Legends – 350 RP, cinq Mythic Essence, 200 Orange Essence, un Unowned 1350 RP Skin Permanent, cinq Champion Shards, deux Series 1 Eternals Shards and un boost d’XP de 30 jours ;

DESTINY 2 – Sunshot Exotic Weapon Bundle ;

Et plein d’autres contenus, notamment dans les jeux Candy Crush, Dead by Daylight, FIFA 23, Legends of Runeterra, New World ou encore PALADINS.

À noter, Amazon souligne aussi que les personnes abonnées à Amazon Prime aux États-Unis peuvent accéder à de nouveaux jeux en cloud gaming via la chaîne Prime Gaming sur le service Amazon Luna : Yakuza Kiwami, WRC Generations, SkateBird et Potion Permit.

