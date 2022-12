Amazon Prime Gaming : les jeux et contenus offerts en décembre 2022

Le mois de décembre 2022 vient de débuter, Amazon a logiquement pris le temps de partager les nouveaux jeux vidéo et contenus offerts grâce à Prime Gaming. Nous apprenons ainsi que les abonnés vont pouvoir profiter de huit titres, dont Brothers: À Tale of Two Sons, Banners of Ruin, Spinch ou encore l’emblématique Quake.

Pour commencer, le billet de blog d’Amazon précise que les membres Prime Gaming abonnés au service de cloud gaming Amazon Luna (disponible uniquement aux États-Unis) vont pouvoir profiter de nombreux nouveaux jeux vidéo durant le mois de décembre 2022. L’entreprise cite notamment les titres suivants : Windjammers 2, The Legend of Heroes: Trails from Zero, Dusk, Joggernauts et The Smurfs: Mission Vileaf.

Après Etherborn, Fallout: New Vegas Ultimate Editio ou encore WRC 9 durant le mois de novembre 2022, voici la liste des jeux vidéos offerts sur PC via Prime Gaming en décembre :

Quake ;

Rose Riddle 2: Werewolf Shadow ;

The Amazing American Circus ;

Banners of Ruin ;

Brothers: A Tale of Two Sons ;

Spinch ;

Desert Child ;

Doors: Paradox.

Comme à son habitude, Amazon vient ensuite citer quelques contenus additionnels offerts aux abonnés Prime Gaming. Nous découvrons ainsi que les joueurs pourront réclamer le Battle Item Chests Pack dans Lost Ark ; le Concentric Dawn Exotic Bundle dans Destiny 2 ; ou encore le Fruit of the Dunes Cache dans New World. Il est ensuite mentionné que du contenu in-games sera disponible en décembre 2022 pour les jeux Apex Legends, Call of Duty Mobile ou encore Fall Guys.