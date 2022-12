Spotify Wrapped 2022 : découvrez votre rétrospective musicale de l’année !

La rétrospective musicale des plateformes de streaming vient de débuter. Après Apple Music et son Replay 2022, c’est au tour de Spotify de lancer son Wrapped 2022. L’occasion pour les utilisateurs du service de connaitre les artistes, musiques, albums ou podcasts qu’ils ont le plus écoutés. Outre ces informations habituelles, Spotify ajoute quelques nouveautés, comme la personnalité audio ou le type de musique le plus écouté en fonction des moments de la journée.

Dans un billet de blog, Spotify annonce que le Wrapped 2022 est tout simplement « une célébration de l’année écoulée et une invitation à se joindre à la fête ». Soulignant que chaque auditeur est différent, la plateforme de streaming musical souligne que cet évènement est l’occasion de partager votre microcosme musical avec le monde entier, notamment via le #SpotifyWrapped.

Disponible directement sur la page d’accueil de l’application Spotify, le Wrapped 2022 vient une nouvelle fois s’afficher sous la forme de stories. Dans les détails, cette rétrospective vous délivre les informations suivantes :

Le nombre de genres musicaux écoutés, avec votre top 5 ;

Le genre de musique qui rythme votre journée : durant la matinée, la journée et la soirée ;

Le nombre de minutes écoutées sur Spotify

Le titre le plus écouté, avec le nombre d’écoutes ;

Le nombre de titres écoutés ;

Le top 5 des titres écoutés ;

La playlist Vos titres préférés de 2022 ;

Le nombre d’artistes écoutés ;

L’artiste le plus écouté, et son album le plus écouté ;

Le Top 5 des artistes les plus écoutés ;

La personnalité audio, 16 profils différents peuvent être attribués (ex. : Spécialiste – Vous choisissez les titres et artistes que vous écoutez, mais vous avec de l’amour à revendre. Quand vous aimez un·e artiste, c’est tout ou rien).

Et un récapitulatif avec vos artistes phares, titres préférés, minutes d’écoute et genre préféré.

À l’occasion de son Wrapped 2022, Spotify en a profité pour partager les plus grosses écoutes de sa plateforme :

Le top 5 des artistes : Bad Bunny, Taylor Swift, Drake, The Weeknd et BTS ;

Le top 5 des morceaux : As It Was – Harry Styles, Heat Waves – Glass Animals, STAY (with Justin Bieber) – Kid LAROI, Me Porto Bonito – Bad Bunny, et Tití Me Preguntó – Bad Bunny.

Le top 5 des albums : Un Veraso Sin Ti – Bad Bunny, Harry’s House – Harry Styles, SOUR – Olivia Rodrigo, = – Ed Sherran et Planet Her – Dojo Cat.

Les artistes les plus viraux (nombre de partages) : Taylor Swift, The Weeknd, Bad Bunny, BTS et Lana Del Rey.

Les paroles les plus partagées : Heat Waves – Glass Animals, Heather – Conan Gray, I Love You So – The Walters, Summertime Sadness – Lana Del Rey et Somewhere Only We Know – Keane.

Les podcasts les plus populaires : The Joe Rogan Experience, Call Her Daddy, Anything Goes with Emma Chamberlain, Caso 63 et Crime Junkie.

