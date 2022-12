iOS 16.1.2 est disponible : voici les nouveautés pour votre iPhone

Apple est de retour avec une nouvelle mise à jour pour les iPhone : iOS 16.1.2. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une version mineure. Nous découvrons ainsi quelques améliorations, notamment au niveau de la compatibilité avec les opérateurs sans fil ; mais aussi la détection des accidents avec les iPhone 14 et 14 Pro.

Au début du mois de novembre 2022, Apple est venu déployer la mise à jour iOS 16.1.1. Bien que mineure, cette dernière a apporté quelques correctifs de sécurité importants pour les iPhone. Avec iOS 16.1.2, la firme à la pomme ne vient pas inclure de grosses nouveautés une nouvelle fois.

Disponible depuis ce mercredi 30 novembre, la mise à jour apporte « d’importants correctifs de sécurité » d’après Apple. En plus de cela, la marque explique avoir effectué les améliorations suivantes sur les iPhone avec iOS 16.1.2 :

Meilleure compatibilité avec les opérateurs sans fil ;

Optimisations de la détection des accidents avec les iPhone 14 et iPhone 14 Pro.

Pour rappel, la fonctionnalité de détection des accidents introduite sur les iPhone 14 permet d’appeler automatiquement les services de secours et avertir vos proches en cas d’accident de voiture. Cependant, cette nouveauté a rencontré quelques problèmes depuis son lancement, comme le déclenchement par erreur dans les manèges de montagnes russes. Apple n’a cependant pas précisé les optimisations effectuées via iOS 16.1.2.

À la mi-décembre, une plus grosse mise à jour devrait être disponible : iOS 16.2. Cette dernière s’apprête en effet à introduire la nouvelle application Freefrom d’Apple ; une nouvelle architecture pour Maison, « destinée à améliorer les performances » d’après Apple ; des widgets supplémentaires (sommeil et médicaments) pour l’écran de verrouillages des iPhone ; ou encore des paramètres supplémentaires pour le mode Always-On des iPhone 14 Pro et Pro Max.

