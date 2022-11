Coupe du monde 2022 : suivre les matchs en direct sur iPhone grâce à iOS 16

La Coupe du Monde de football 2022 vient de débuter depuis quelques jours au Qatar. Dans le cas où vous souhaitez suivre les matchs de l’équipe de France (ou d’autres pays), mais que vous ne pouvez pas les regarder, une solution intéressante existe sur iPhone. En effet, les smartphones Apple peuvent afficher le score des matchs en direct sur l’écran de verrouillage. Tout cela est possible grâce à la fonctionnalité Activité en direct, récemment introduite via la mise à jour iOS 16.

Crédit photo : iGeneration

Avec iOS 16.1, Apple a déployé une fonctionnalité annoncée durant la WWDC 2022 : les Activités en direct. Avec cette fonctionnalité, Apple permet d’afficher une notification permanente sur l’écran de verrouillage des iPhone. Cette dernière évolue dans le temps en fonction des services utilisés : l’avancement d’une course Uber ou d’un vol d’avion, un minuteur, des évènements météorologiques, ou encore des matchs de sports.

D’ailleurs, il est important de souligner que des solutions existent pour suivre en direct les matchs de la Coupe du monde de football 2022 grâce à cette fonctionnalité d’Acticités en direct. Pour cela, il est nécessaire de passer par des applications tierces gratuites. Nous pouvons notamment vous citer la célèbre application FotMob ou encore L’Équipe.

En ouvrant une de ses deux applications, il suffit d’accéder à un match de votre équipe favorite et d’appuyer sur le bouton en forme de cloche en haut à droite pour L’Équipe ou en forme d’étoile pour FotMob afin d’ajouter un match de la Coupe du monde de football 2022 aux Activités en direct.

Dès lors, cette notification permanente et évolutive apparaitra du début à la fin du match sur votre écran de verrouillage, et sur la Dynamic Island pour les iPhone 14 Pro. Elle mettra automatiquement à jour le timer du match ainsi que le score à chaque but marqué.

