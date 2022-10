iOS 16.2 : une nouvelle mise à jour disponible sur iPhone en décembre 2022

Le calendrier de déploiement des mises à jour pour iPhone commence à se préciser. Le journaliste Mark Gurman vient en effet de dévoiler qu’iOS 16.2 serait disponible à la mi-décembre 2022. Quant à iOS 16.3, il faudrait attendre février ou mars 2023 pour en profiter.

La semaine dernière, Apple a rendu disponible la mise à jour iOS 16.1 à tous les utilisateurs d’iPhone. Avec cette nouvelle version, plusieurs nouveautés sont arrivées, dont la photothèque iCloud partagée, les activités en direct ou encore le partage de clés.

Un jour plus tard, les développeurs et le grand public avaient déjà droit à une bêta pour la prochaine mise à jour : iOS 16.2. À travers cette dernière, Apple est plus discret concernant les ajouts. Nous découvrons notamment la prise en charge de la nouvelle norme de domotique Matter, de nouveaux widgets ou encore quelques paramètres supplémentaires.

Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman est venu partager la période de lancement de la mise à jour. D’après le journaliste de chez Bloomberg, iOS 16.2 serait disponible à la mi-décembre 2022. iPadOS 16.2 devrait aussi être déployée à la même période.

Il ne s’arrête cependant pas en si bon chemin, et suppose la période d’arrivée d’iOS 16.3. Mark Gurman explique en effet : « On me dit qu’Apple a l’intention de lancer les modèles mis à jour – y compris les versions M2 des MacBook Pro 14 et 16 pouces – au cours du premier trimestre de l’année civile 2023 et a lié les lancements aux prochaines versions macOS Ventura 13.3 et iOS 16.3. Ces mises à jour logicielles devraient être lancées entre début février et début mars ».

