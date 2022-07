iOS 16 : comment installer la bêta publique sur votre iPhone ?

Dévoilé lors de la WWDC de juin 2022, le futur système d’exploitation iOS 16 pour iPhone et iPod est enfin disponible en bêta publique. Voici les choses à savoir et les étapes à suivre pour l’installer.

iOS 16 : les choses à savoir avant d’installer la bêta

Juste après la WWDC, Apple a sorti la première bêta d’iOS 16 et d’iPadOS 16. Mais elle n’est disponible que pour les développeurs et pouvait comporter des bugs perturbant le bon fonctionnement de votre iPhone. Apple vient de lancer la bêta publique, une version d’iOS 16 plus stable, en attendant la version définitive qui devrait arriver en septembre.

Parmi les nouveautés, Apple offre à ses utilisateurs plus de flexibilité concernant l’écran de verrouillage en proposant une multitude d’options de personnalisation. D’autres évolutions intéressantes, comme l’arrivée d’un retour haptique sur le clavier, l’édition des iMessage, ou encore la possibilité de planifier et d’annuler l’envoi d’un e-mail, sont à noter.

Bien que ces nouveautés ne soient disponibles qu’à partir de septembre, à la sortie de la version stable d’iOS 16 et des iPhone 14, vous pouvez les tester dès maintenant en installant la première bêta publique d’iOS 16.

Avant toute chose, Apple recommande de faire une sauvegarde de votre appareil afin d’éviter toute perte de données en cas de problème. Si votre iPhone/iPod est compatible, rendez-vous sur votre navigateur préféré sur la page Programme de logiciels bêta d’Apple. Appuyez sur le bouton S’inscrire et connectez-vous à l’aide de votre identifiant Apple.

Sur la page du Guide pour les versions bêta publiques, descendez et appuyez sur Inscrire votre appareil iOS.

Faites désormais défiler les informations de la page Inscrivez vos appareils jusqu’à la ligne Installer le profil et appuyez sur le bouton Télécharger le profil.

Une fois le profil bêta téléchargé, rendez-vous dans les réglages de votre appareil, dans l’onglet Général, puis Profil. Cliquez sur le profil pour finir de l’installer.

Redémarrez votre iPhone comme demandé. Une fois l’appareil allumé, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous devriez avoir la possibilité d’installer la version bêta publique d’iOS 16.