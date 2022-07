MacBook Pro M2 Pro et M2 Max, un lancement prévu entre l’automne 2022 et le printemps 2023

La puce Apple M2 vient d’être lancée avec les MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces. Sans grande surprise, de nouveaux Mac devraient s’en équiper dans les mois à venir.

Le journaliste Mark Gurman de chez Bloomberg vient d’ailleurs de préciser la période de lancement des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces embarquant la M2 Pro et la M2 Max. Selon lui, ces modèles arriveraient entre l’automne 2022 et le printemps 2023.

La puce M2 Pro et M2 Max arrive sur les MacBook Por 14 et 16 pouces

La machine est lancée. En effet, la seconde génération de puces Apple Silicon a débuté avec la version standard sur les MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces : la M2. Fin juin 2022, Mark Gurman, précisait déjà que quatre nouveaux modèles de Mac avec puce M2 étaient en cours de développement chez Apple, dont les MacBook Pro.

Le journaliste de chez Bloomberg vient d’ailleurs de délivrer quelques nouvelles informations sur ces modèles, devant embarquer la puce M2 Pro et M2 Max. Via sa dernière newsletter Power On, il dévoile la fenêtre de lancement pour ces MacBook Pro avec écran 14 et 16 pouces. Nous découvrons ainsi qu’ils arriveraient entre l’automne 2022 et le printemps 2023.

Cette nouvelle génération devrait normalement se cantonner à cet unique changement de puce. En effet, il faut rappeler que les MacBook Pro 2021 avaient déjà connu un changement important au niveau du design ; avec notamment le retour du port de charge aimanté MagSafe et des ports, mais aussi l’arrivée d’une dalle mini-LED ProMotion profitant d’une encoche renfermant une webcam 1080p.

Mark Gurman souligne ainsi que les MacBook Pro M2 Pro et M2 Max devraient profiter de meilleures performances, principalement du côté de la partie graphique. Pour rappel, la puce M2 annoncée durant la WWDC 2022 est venue apporter un gain de puissance graphique de 35 % par rapport à la M1.