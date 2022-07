Studio Display Pro : l’écran mini-LED de 27 pouces arriverait en début d’année 2023

Du côté des moniteurs, Apple a entamé un changement de taille en introduisant le Studio Display en début d’année 2022. La firme à la pomme n’en aurait cependant pas fini, étant donné qu’une version Pro est en cours de préparation. D’après l’analyste Ross Young, ce nouvel écran ayant une dalle mini-LED de 27 pouces devrait être lancé durant le début de l’année 2023.

Le Studio Display Pro décalé à début 2023

Pour accompagner le Mac Studio, Apple est venu commercialiser un nouveau moniteur : le Studio Display. Les rumeurs semblent cependant préciser qu’un autre écran, plus premium, pourrait arriver dans les mois à venir. En effet, un Studio Display Pro disposant d’une dalle de 27 pouces et de la technologie mini-LED serait dans les tuyaux.

Grâce à ce modèle, Apple viendrait proposer un écran de bien meilleure qualité que son dernier moniteur. En effet, la dalle mini-LED viendrait offrir des couleurs éclatantes et des noirs plus profonds. De plus, ProMotion serait aussi de la partie sur le Studio Display Pro, proposant ainsi une fréquence d’images de 120 Hz.

Précédemment, Ross Young, analyste spécialisé dans le marché des écrans, prédisait le lancement de ce nouvel écran durant la WWDC 2022. Nous apprenions par la suite qu’Apple avait décalé la fenêtre de lancement à la fin de l’année pour cause d’un changement de fournisseur, d’après l’informateur.

Finalement, il est venu préciser en fin de semaine dernière auprès de MacRumors que le Studio Display Pro devrait finalement être commercialisé en début d’année 2023. Il se pourrait donc qu’un lancement de ce nouvel écran avec le premier Mac Pro avec puce Apple Silicon soit envisageable.

Au niveau de la tarification, ce nouveau moniteur signé Apple devrait coûter encore plus cher que le Studio Display, proposé à 1 749 €. Il devrait logiquement se placer entre ce modèle et le Pro Display XDR, commercialisé à 5 499 €.

