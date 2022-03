Studio Display : un modèle Pro avec écran mini-LED prévu pour juin 2022

Apple n’en aurait pas fini avec les écrans externes. Après avoir dévoilé le Studio Display lors de la conférence Peek Performance de ce mardi, la firme américaine compterait en effet proposer un Studio Display Pro en juin 2022 profitant d’une dalle mini-LED.

Un Studio Display Pro avec dalle mini-LED pour juin

Apple a encore moult produits dans sa besace pour 2022. La firme américaine vient d’ailleurs de faire le plein de nouveautés ce mardi avec l’iPhone SE 5G (2022), l’iPad Air 5, le Mac Studio et le Studio Display. Elle est même venue titiller les professionnels en précisant qu’un Mac Pro avec puce M1 serait présenté « un autre jour. » Revenons pour le moment dans le monde des écrans externes. Le 8 mars 2022, Apple est en effet revenu sur ce segment en présentant une alternative plus abordable au Pro Display XDR : le Studio Display. Venant accompagner le Mac Studio, ce produit devrait très prochainement être décliné.

Ross Young vient en effet de souligner dans un tweet que la firme à la pomme pourrait annoncer un écran 27 pouces avec technologie mini-LED durant le mois de juin 2022, soit durant la prochaine WWDC. Il ajoute d’ailleurs : « Je suppose qu’il doit s’agir d’un Studio Display Pro… Cela m’a été confirmé de la part de plusieurs entreprises de leur chaîne d’approvisionnement. » Pour finir, le PDG de Display Supply Chain Consultants (DSCC) spécialisé dans le marché des écrans est venu souligner : « Nous pensons que la production a déjà commencé pour le panneau du nouvel écran. »

En proposant ce Studio Display Pro, Apple pourrait directement sortir le Pro Display XDR de sa gamme d’écrans externes. En effet, Ross Young est venu souligner que l’écran pourrait venir se placer entre le Studio Display et le Pro Display XDR chez Apple ou « remplacer le XDR puisque le nouvel écran mini-LED aurait environ 2 fois plus de zones mini-LED et plus de 7 fois plus de LED.«

