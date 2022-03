Test – Razer Seiren BT et Key Light Chroma : des périphériques pour améliorer vos streams !

Vous êtes streamer et vous aimez pratiquer votre passion un peu partout ? Razer vole à votre secours avec le Razer Seiren BT. Le premier microphone Bluetoothde la marque. La Razer Keylight, quant à elle, est une lumière connectée dédiée à améliorer la qualité de vos lives. Elle sera paramétrable directement depuis votre téléphone ou depuis votre ordinateur grâce à l’application Razer Synapse.

Unboxing & Design du Razer Seiren BT

Commençons par le Seiren BT. Comme d’habitude les boîtes de Razer sont vraiment bien finies. Ici nous retrouvons dans un premier temps le micro, accompagné de tous ses accessoires. Ces derniers sont au nombre de 3 et incluent un câble USB-C pour la recharge et deux bonnettes. Elles permettent d’améliorer la qualité sonore dans un environnement extérieur en évitant de capter du vent ou d’autres bruits parasites. Une petite pince est présente afin de pouvoir caler comme il faut le micro, pour ne pas être gêné en pleine utilisation.

Performances du Seiren BT

Avec le Seiren BT nous sommes en présence d’un microphone omnidirectionnel. Cela veut dire qu’il va capter le son à 360°, parfait pour capter une conversation ou autres. Pour ce qui est des spécifications techniques, voici un petit tableau récapitulatif :

Fréquence d’échantillonnage 48 Khz Autonomie de la batterie Environ 6 heures Capacité de la batterie 140 mAh Version du Bluetooth Bluetooth 5.0 Latence Moins de 20ms Distance maximale d’utilisation Jusqu’à 10 mètres

Afin d’utiliser ce micro, il faudra absolument vous munir d’un smartphone. En effet il ne sera pas du tout possible de l’utiliser avec un ordinateur. Ensuite il vous faudra l’application Razer Stream. Cette dernière vous permettra de régler certains paramètres. Parmi les paramètres nous retrouverons la possibilité d’activer la réduction de bruit via l’intelligence artificielle ou encore le gain du micro.

Après avoir effectué les réglages nécessaires, il vous faudra une application compatible. En effet, afin de pouvoir utiliser le Razer Seiren BT, il faudra passer par une application compatible avec une source audio extérieure, Android / iOS ne gérant pas ça par défaut. L’application conseillée est Streamlabs (disponible sur les deux plateformes), qui permet une prise en charge d’un micro externe et qui se chargera ensuite de diffuser votre live sur les différentes plateformes (Twitch, YouTube, etc.).

Unboxing & Design du Razer Key Light Chroma

Derrière son carton bien fini, c’est le Razer Key Light Chroma que nous retrouvons. Il est accompagné d’un grand nombre d’accessoires. Premièrement nous retrouvons la pince qui viendra fixer la lampe sur le bureau. Vient ensuite le pied, qui dispose d’un pas de vis universel sur le dessus. Pour finir, nous avons l’alimentation, accompagnée d’une rallonge et de multiples adaptateurs pour fonctionner dans tous les pays.

Côté design nous sommes en présence d’un monobloc de dimensions 360mm x 260 mm. Une petite protubérance est présente sur l’arrière. Elle accueille le port d’alimentation ainsi que le bouton permettant l’appairage de l’appareil. Sur les bords de la Razer Key Light Chroma nous avons le bouton d’allumage ainsi que 4 trous pour disposer la lampe sur le pied fourni avec. Le gros monobloc est vraiment bien fini et offre une belle impression de solidité. Cela résulte notamment d’une utilisation combinée de métal et de plastique, pour un rendu du plus bel effet.

Performances du Key Light

Comme pour le Seiren BT, la Razer Key Light Chroma pourra être gérée directement depuis votre téléphone avec l’application Razer Streaming. Il sera également possible de le gérer depuis votre ordinateur via le logiciel Razer Synapse, à condition que votre ordinateur dispose d’une connexion Wi-Fi. De par sa compatibilité Chroma, la lampe pourra être synchronisée avec le reste de vos périphériques Razer compatibles. De plus, la lampe pourra bien entendu afficher un large panel de couleur, tout comme afficher simplement du blanc froid ou du blanc chaud, tout est paramétrable. Pour le côté chiffre, nous avons une luminosité maximale à 2800 lumens et une plage de couleur s’étendant de 2900 à 7000 kelvins.

Le rendu colorimétrique est vraiment très agréable à l’œil, les couleurs sont très fidèles et elles rajoutent une très belle ambiance dans une pièce. C’est un must-have pour habiller les différentes scènes d’un live afin de mettre le viewer dans l’ambiance en fonction de ce que vous êtes en train de faire.

Conclusion

Vous l’aurez compris, le Razer Seiren BT, accompagné du Razer Key Light Chroma, sont d’excellents alliés pour tout streamers. Passe-partout, pratiques et surtout efficaces, ces deux objets à la pointe de la technologie sont donc des must have à avoir si vous souhaitez vous lancer dans le stream, ou améliorer la qualité de votre image. Au niveau du tarif, comptez 109,99 € pour le Seiren BT sur le site officiel de Razer, et 299,99€ pour la Razer Key Light Chroma.