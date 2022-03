Windows 11 : les onglets arrivent dans l’explorateur de fichiers

Au fur et à mesure des mois, Microsoft fait évoluer son système d’exploitation pour ordinateur. Windows 11 vient en effet de dévoiler une de ses futures fonctionnalités à travers la buil 22572 du programme Insider : les onglets dans l’explorateur de fichiers. Cela signe ainsi l’arrivée d’un ajout fortement demandé par les consommateurs afin de jongler entre différents dossiers sans ouvrir moult fenêtres.

Les onglets dans l’explorateur de fichiers bientôt sur Windows 11

Depuis quelques années, Apple propose une fonctionnalité bien utilise pour ses utilisateurs de Mac et MacBook : les onglets dans le Finder (l’explorateur de fichier sous macOS). Son plus gros avantage est le fait de pouvoir gérer des projets dans une même fenêtre en accédant rapidement à des dossiers via différents onglets. Réclamée sur Windows depuis bien trop longtemps, Microsoft commence enfin à tester la fonctionnalité sur son dernier système d’exploitation : Windows 11.

Par le biais d’une publication Twitter, l’ingénieur Rafael Rivera est venu dévoiler la présence de cette nouveauté dans la dernière build (22572) disponible via le programme Insider de Windows 11. Lorsque l’option est activée, les utilisateurs peuvent ainsi créer plusieurs onglets dans l’explorateur de fichier. Cela s’apparente ainsi à l’ouverture de nouveaux onglets sur un navigateur web.

Bien évidemment, cette fonctionnalité n’est pas encore prête d’arriver. Sa présence dans une build du programme Insider de Windows 11 montre en effet qu’elle est en cours de développement par Microsoft. La firme de Redmond n’a d’ailleurs pas officialisé l’arrivée de cette nouveauté. Il se pourrait donc qu’elle ne voie jamais le jour si elle ne satisfait pas les exigences de l’entreprise. Les prochaines versions ainsi que la communication de Microsoft devraient ainsi nous en dire plus à l’avenir.

File Explorer tabs are back! (Windows 11 22572, feature 34370472) pic.twitter.com/U3t10Affdq — Rafael Rivera (@WithinRafael) March 9, 2022

