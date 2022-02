Windows 11 : les nouveautés de la prochaine mise à jour de 2022

Microsoft n’en perd pas une miette. Juste après avoir déployé sa mise à jour majeure de février 2022 pour Windows 11, la firme américaine vient en effet d’annoncer les nouveautés à venir dans la version suivante en publiant la Build 22557 de son dernier système d’exploitation aux membres du programme Insider (canal Preview). Au programme : ajout de nouveaux gestes tactiles, des dossiers dans le menu Démarrer ou encore un nouveau gestionnaire des tâches.

Les nouveautés de la prochaine mise à jour Windows 11 en 2022

Via la Build 22557 de Windows 11, Microsoft est venue offrir aux bêta testeurs du programme Insiders plusieurs nouveautés.

Pour commencer, un billet de blog précise que le système d’exploitation vient profiter de nouveaux dossiers dans le menu Démarrer. Grâce à cet ajout, les utilisateurs pourront ajouter des applications, les réorganiser et en supprimer. Il sera possible plus tard de renommer ces dossiers.

Pour une meilleure accessibilité, cinq nouveaux gestes tactiles arrivent sur Windows 11 afin de faciliter l’utilisation en mode tablette : un swipe vers le haut sur la barre des tâches pour afficher le menu Démarrer ; un swipe vers le bas pour le fermer ; un swap à gauche sur le menu Démarrer pour voir toutes les applications ; un swipe depuis le bas droit de l’écran pour afficher le menu de Paramètres rapides ; et un swipe depuis le côté droit de l’écran pour afficher le centre de notification.

Nous apprenons aussi que Windows 11 profite d’une rotation entre l’orientation portrait et paysage « plus vive » et « plus réactive« . La fonctionnalité Snap Layout permet maintenant de faire glisser une fenêtre en haut de l’écran pour choisir la mise en page que vous souhaitez utiliser.

Microsoft explique ensuite avoir amélioré sa fonction Focus en ajoutant un mode Ne pas déranger. Cela permet ainsi de plus rapidement de désactiver les notifications. Les sous-titres en direct arriveront bientôt grâce à la fonction Live Captions via le raccourci Win + CTRL + L.

Windows 11 vient ensuite profiter de plusieurs améliorations : la possibilité de faire un glisser-déposer sur les applications de la barre des tâches ; visualisation améliorée du stockage OneDrive dans l’Explorateur de fichiers et possibilité d’épingler des dossiers et fichiers dans la section d’accès rapide.

Pour finir sur les grosses nouveautés, le gestionnaire des tâches de Windows 11 profite d’une refonte.