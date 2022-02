iOS 15.4 permet d’ajouter un pass vaccinal français sur iPhone

En date du 16 février 2022, Apple est venu publier une troisième bêta pour iOS 15.4. À travers cette nouvelle version, la firme à la pomme est venue ajouter la possibilité d’ajouter un pass vaccinal européen sur iPhone sur l’application Cartes (Wallet) grâce à Santé. Il est ainsi possible de facilement importer son pass français dans l’application afin de l’avoir à porter de main et le dégainer en une fraction de seconde dans les lieux où il est demandé.

Le pass vaccinal français arrive sur iPhone

Bon… On ne va pas se mentir, sortir son pass vaccinal (ex-sanitaire) est aujourd’hui très rapide sur iPhone. Un simple widget développé par l’application de traçage TousAntiCovid fait notamment très bien l’affaire. Il est d’ailleurs aussi possible d’importer dans Cartes (ex-Wallet) son pass en quelques secondes grâce à une petite manipulation sur le site CovidPass. Désormais, cette fonctionnalité sera prise en charge nativement sur iPhone grâce à iOS 15.4.

La troisième bêta publique de la prochaine mise à jour pour iPhone vient en effet permettre d’ajouter ce document de la vie de tous les jours dans l’application Cartes. À noter, cette nouveauté d’iOS 15.4 avait déjà été découverte dans la première bêta. Cependant, un correctif était nécessaire pour permettre aux iPhone de prendre en charge le pass vaccinal français, irlandais et singapourien dans Cartes. La troisième bêta déployée hier vient ainsi tout remettre en ordre.

Pour ajouter son pass vaccinal français dans Cartes avec iOS 15.4, il suffit tout simplement de scanner le QR Code de ce dernier grâce à l’appareil photo de votre iPhone et cliquez sur l’encadré jaune Vaccin contre la Covid-19. Un panneau d’information va ainsi s’ouvrir et vous proposer d’ajouter votre pass vaccinal à Cartes et Santé. En appuyant sur le bouton bleu Ajouter à Cartes et Santé, la manipulation sera terminée et vous pourrez consulter votre pass dans les deux applications.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article iOS 15.4 : un outil pour estimer l’état d’un iPhone d’occasion !