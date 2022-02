iOS 15.4 : un outil pour estimer l’état d’un iPhone d’occasion

La mise à jour d’iOS en version 15.4 ajouterait un nouvel outil permettant d’estimer l’état d’un appareil d’occasion. Cette fonction permettrait d’aider les utilisateurs à passer par le processus d’échange d’Apple, qui donne du crédit pour votre prochain achat sur l’Apple Store lorsque vous envoyez votre ancien appareil à Apple.

Un outil pour scanner les détails esthétiques d’un appareil

Outre les nouvelles fonctionnalités comme FaceID avec un masque ou la possibilité d’ajouter son pass vaccinal à Apple Wallet, Apple préparerait un outil pour estimer la valeur de son iPhone. Repérées par le site 9to5Mac, quelques lignes de code de la bêta d’iOS 15.4 font en effet mention de cette fonctionnalité.

Cet outil permettra d’estimer un produit d’occasion en utilisant l’appareil photo pour détecter les détails esthétiques d’un autre appareil, ce qui inclut probablement des éléments tels que des rayures, de petits chocs, des fissures, des bosses ou du verre brisé.

Avec iOS 15.4, Apple améliorerait son service d’échange

Une fois l’analyse terminée, l’outil enverra les détails esthétiques à Apple, qui tiendra alors compte de tous ces détails afin de déterminer combien il paiera pour l’ancien appareil du client.

En effet, un iPhone avec un écran rayé ou cassé vaut moins, ou n’est pas éligible à l’échange qu’un iPhone en bon état. Le nouvel outil devrait rendre l’ensemble du processus d’échange plus précis et plus rapide.

En parallèle, Apple se prépare à introduire son propre programme d’autoréparation, la même technologie intégrée pourrait être utilisée à l’avenir pour détecter les pièces Apple d’origine à travers l’appareil photo, ou les pièces défectueuses à remplacer.

Actuellement, l’outil est en cours de développement et il n’est donc pas encore accessible pour l’instant. De ce fait, il faudra attendre les prochaines bêta ou bien la version finale afin de pouvoir le tester.

