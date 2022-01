iOS 15.4 permet d’utiliser Face ID avec un masque

Avec la pandémie de Covid-19, Apple a vu une fonction de ses iPhone devenir quasiment obsolète à l’extérieur de son domicile : Face ID. En effet, la fonctionnalité de reconnaissance faciale ne fonctionne pas lorsque l’utilisateur porte un masque. Bonne nouvelle, la première bêta d’iOS 15.4 vient s’adapter à cette particularité du quotidien. Face ID peut en effet être configuré pour uniquement analyser les contours des yeux.

Face ID s’adapte à la pandémie avec iOS 15.4

Depuis l’iPhone X, Apple permet de déverrouiller les iPhone avec Face ID, un système d’identification biométrique du visage. Introduite aussi sur les iPad Pro par la suite, la fonctionnalité est venue perdre de son sens avec la pandémie. En effet, il est impossible de déverrouiller ses appareils en cas de port du masque. iOS 14.5 a tout de même partiellement corrigé ce problème ne permettant à l’Apple Watch de venir déverrouiller son iPhone lorsque l’identification faciale échoue. Cela ne fonctionnait cependant pas pour effectuer un paiement avec Appel Pay ou accéder gestionnaires de passe.

En ce début d’année, Apple vient d’introduire sans crier gare une nouvelle solution à travers la bêta 1 d’iOS 15.4. Cette version permet en effet d’utiliser Face ID avec un masque. Pour cela, la fonctionnalité d’identification biométrique vient uniquement prendre en compte « les traits uniques du contour de vos yeux« . Sans grande surprise, cela empêche l’identification de personnes portant des lunettes de soleil. Apple précise tout de même que Face ID se veut « plus précis lorsqu’il est configuré pour la reconnaissance faciale uniquement« , et non celle analysant seulement les contours de vos yeux.

Attention cependant, un point important est à prendre ne compte : seuls les iPhone 12 et iPhone 13 sont compatibles avec la fonctionnalité Face ID avec les masques via cette bêta d’iOS 15.4. Il faudra donc soit passer à la caisse, soit patiemment espérer que cette nouveauté soit élargie à plus d’appareils.

