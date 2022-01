iOS 15.3 est disponible : voici les nouveautés pour vos iPhone

Apple vient de rendre disponible une nouvelle mise à jour pour les iPhone (iOS 15.3) et les iPad (iPadOS 15.3). Contrairement à iOS 15.2, qui apportait moult nouveautés sur ces appareils, cette version se veut plus mineure, en apportant principalement un correctif de sécurité essentiel venant corriger une faille du navigateur d’Apple : Safari.

Les nouveautés de la mise à jour iOS 15.3 sur iPhone

Disponible depuis hier sur iPhone, la mise à jour iOS 15.3 vient principalement apporter des corrections de bug, mais aussi quelques améliorations au niveau de la sécurité. Apple déclare d’ailleurs dans les notes de version : « iOS 15.3 comprend des corrections de bugs et des mises à jour de sécurité pour votre iPhone et est recommandé à tous les utilisateurs« .

9to5Mac, qui a étudié la release candidate de cette version, souligne principalement la présence d’un correctif concernant une récente vulnérabilité découverte dans Safari le mois dernier. Cette dernière divulguait notamment l’historique de navigation ainsi que les données d’identification Google aux sites web visités.

Découvert par FingerprintJS dans un premier temps, on apprenait notamment que cette faille provenait de l’implémentation WebKit de l’API JavaScript IndexedDB. De ce fait, les sites web utilisant IndexedDB pouvaient accéder directement à la base de données IndexedDB générée par d’autres sites Web au cours de la même session de navigation. En gros, cela permettait essentiellement à un site web malveillant de venir espionner d’autres sites Web visités par un utilisateur de Safari.

Pour installer une mise à jour iOS 15.3 sur votre iPhone, il vous suffit de vous rendre dans l’application Réglages, puis le menu Général et d’ouvrir la section Mise à jour logicielle. La nouvelle version devrait ainsi s’afficher et vous proposer de la télécharger et l’installer.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article iOS 16 : voici la liste des iPhone compatibles avec la mise à jour !