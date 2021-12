iOS 16 : voici la liste des iPhone compatibles avec la mise à jour

Chaque année, Apple annonce une nouvelle version de son système d’exploitation pour iPhone : iOS. Cela signifie aussi que certains modèles trop anciens ne sont plus supportés par la firme à la pomme et ne peuvent donc pas passer à la mise à jour majeure suivante. Une nouvelle fuite d’information vient ainsi de révéler les appareils qui ne pourront pas accéder à la prochaine mise à niveau : iOS 16.

Les iPhone compatible avec iOS 16

Cela fait maintenant plusieurs versions d’iOS qu’Apple garde la même liste de smartphone compatible, plus précisément de iOS 13 à iOS 15. Malheureusement, certains modèles n’auront plus le droit à ce traitement de faveur en 2022 avec l’arrivée d’iOS 16.

Le site iPhoneSoft est en effet venu révéler quelques détails révélés par « un ami développeur chez Apple » concernant les modèles compatibles avec cette mise à jour. Devant être révélée en juin durant la WWDC 2022, cette nouvelle version de l’OS pour iPhone ne serait en effet pas compatible avec les iPhone 6, iPhone 6s et iPhone SE 2016.

De ce fait, les générations d’iPhone qui profiteront d’iOS 16 sont les suivantes : iPhone 7 ; iPhone 8 ; iPhone X ; iPhone 11 ; iPhone 12 ; iPhone 13 ; iPhone 14 ; iPhone SE (2020) et si les dernières rumeurs disent vraies, l’iPhone SE 3 (surnommé aussi iPhone SE (2022)).

Du côté d’iPadOS 16, nous apprenons que l’iPad mini 4, l’iPad Air 2, l’iPad 5 et les tout premiers iPad Pro (9,7 et 12,9 pouces) ne pourront pas en profiter. Les modèles compatibles sont ainsi les iPad mini 5 et 6 ; les iPad 6, 7, 8 et 9 ; les iPad Air 3 et 4 ; les iPad Pro 11 pouces à partir de 2018 ; les iPad Pro 12,9 pouces depuis 2016 et les iPad Pro 10,5 pouces depuis 2016. Les futurs iPad 10 et iPad Pro attendus pour 2022 devraient aussi être de la partie.

