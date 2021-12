Tesla : les nouveautés de la dernière mise à jour de 2021

Les Tesla se mettent régulièrement à jour pour offrir plusieurs nouveautés aux conducteurs. Le constructeur vient d’ailleurs de commencer à rendre disponible sa mise à jour logicielle de fin d’année 2021 (version 2021.44.25). Bonne nouvelle, cette dernière contient pas mal de bonnes surprises comme par exemple la personnalisation du lanceur d’applications, la configuration du mode sombre, de nouveaux jeux ou encore une fonctionnalité pour visualiser les angles morts en un coup d’œil depuis le tableau de bord.

La mise à jour de fin d’année 2021 pour les Tesla

Tesla vient d’annoncer le début du déploiement aux Etats-Unis de la « Big Holiday Update », alias la « Grosse mise à jour de Noël » en français. Cette dernière devrait arriver très prochainement en Europe.

Alors que les changements apportés sont généralement mineurs, cette fois-ci des nouveautés bien pratiques sont de la partie. Outre la correction de plusieurs bugs, la mise à jour vient ajouter quelques applications comme les jeux Sonic the Hedgehog et le Sodoku, mais aussi le réseau social TikTok.

On apprend ensuite que le lanceur d’application peut être personnalisé facilement afin d’accéder rapidement à tells ou tells applications dans le lanceur inférieur. De plus, le mode sombre peut être configuré et l’accès aux commandes principales est facilité.

Afin de frimer devant vos amis, les Tesla profitent de la fonctionnalité Light Show afin de proposer un spectacle de lumières grâce à son véhicule. Au niveau pratique, le tableau de bord permet désormais de visualiser les angles morts lorsqu’un clignotant est activé. Il est aussi plus simple de supprimer les vidéos enregistrées par la dashcam.

Pour finir, Tesla permet maintenant aux conducteurs d’ajouter des étapes supplémentaires sur un trajet, de retirer certains détails affichés à l’écran ou encore d’automatiser la gestion des sièges chauffants.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Tesla : les ventes de Model S et Model X sont suspendues en Europe !