Quel setup Gaming offrir à Noel ?

Les périphériques sont importants dans votre setup. Et si jamais vous êtes à court d’idées pour ce Noël, laissez-nous vous donner des idées, grâce à HyperX. Pour rappel, HyperX a était racheté par HP en milieu de cette année et propose des périphériques de qualité pour tous les gamers.

Souris Pulsefire Haste & clavier Alloy Origins

Commençons par la souris avec le modèle Pulsefire Haste de chez HyperX. Nous retrouvons une coque avec un design HEX pour un poids réduit de seulement 59 grammes. Au niveau de la fiabilité, rien à craindre grâce aux micro-interrupteurs dorés TT anti-poussières qui sont assurés de fonctionner pour environ 60 millions de clics. Côté sensibilité, le maximum est poussé à 16000 DPI. Côté tarif, comptez 60€ chez Amazon, par exemple.

Pour le clavier nous vous proposons le Alloy Origins, un très beau clavier mécanique RGB. Un clavier résolument gaming avec un mode jeu, de l’anti-ghosting ainsi qu’un N-key Rollover. Une mémoire embarquée permet de stocker jusqu’à 3 profils, modifiables via le logiciel maison. Côté praticité, le pied est réglable sur 3 niveaux pour un confort optimal. Pour les connaisseurs, sur le Alloy nous retrouvons les des Switches Rouge HyperX. Au niveau du tarif, comptez environ 110€, 133€ si vous souhaitez un repose poignet.

Casque Cloud II Wireless ou casque Cloud For Playstation ou casque Cloud Flight







Au niveau des casques ce sont 3 références que nous vous proposons. Le Cloud II Wireless est un casque gaming sans fil (en 2.4Ghz) offrant un son surround 7.1 HyperX. Le confort est assuré grâce à une structure en aluminium ainsi qu’une construction soignée. Le micro est détachable et intègre une réduction de bruit ainsi qu’un contrôle audio. Au niveau de l’autonomie, comptez environ 30h d’écoute sans interruption. Disponible à 119€ à la Fnac, ce casque est un très bon choix tant que sa qualité audio que pour son confort.

Si vous êtes un joueur console, sur Playstation, HyperX ne vous a pas oublié avec les deux références suivantes : Cloud & Cloud Flight Wireless. Compatible PS4 et PS5, le Cloud est un casque filaire avec une qualité audio faite pour le jeu, afin d’offrir une immersion maximale. Le micro intègre lui aussi une réduction de bruit, tout comme le Cloud Flight Wireless. Au niveau des tarifs, nous sommes sur du plus qu’abordable. En effet la version filaire est disponible dès 59.99€ sur Amazon, tandis que la version sans fil est à environ 110€, à la FNAC.

Micro QuadCast ou micro SoloCast

Après les casques il est désormais temps de vous présenter les micros. Commençons par le QuadCast, le plus premium des deux. Conçu pour les streamers, les créateurs de contenu et les joueurs, il est équipé d’un pied amortisseur contre les vibrations. Il possède une certification Discord et TeamSpeak et offre une compatibilité PC, PS4/PS5 ainsi que Mac. Chose importante à noter, nous retrouvons un filtre anti-pop intégré directement dans le micro, ainsi que 4 diagrammes polaires (stéréo, omnidirectionnel, cardioïde, bidirectionnel). Disponible pour un tarif de 139.99€, ce sera un micro parfait pour commencer les streams, par exemple.

Le dernier produit que nous vous présentons est le micro SoloCast. Comme son grand frère il dispose d’une certification Discord et TeamSpeak ainsi qu’une compatibilité avec OBS, XSplit ainsi que Streamlabs OBS. Bien entendu, il sera possible de disposer le micro sur un bras articulé, grâce à la présence d’un pas de vis universel. Côté praticité, tout comme sur le QuadCast nous retrouvons un bouton mute avec un indicateur visuel de l’état grâce à une LED. Pour ce qui est du tarif, ce dernier est disponible à environ 90€ et sera un bon choix pour une utilisation plus amateur, ou pour des débuts de streams.