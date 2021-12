Ring Video Doorbell 4 : une sonnette-caméra sans fil – Idées Cadeaux Noël

Noël arrive et il est parfois difficile de trouver le bon cadeau parmi tous les produits tech existants. Durant le mois de décembre, Le Café Du Geek vous présente chaque jour des produits de qualité pour vous donner des idées cadeaux pour tous les gouts. Tous ces cadeaux présentés sous la bannière « Idées Cadeaux Noël » seront à gagner, alors restez à l’affut !

Aujourd’hui, nous vous présentons la Ring Video Doorbell 4, une sonnette-caméra connectée pour la maison. Connectée et sans fil, elle s’installe très simplement et propose des fonctionnalités intéressantes, notamment la détection de mouvement.

Ring Video Doorbell 4 : une sonnette connectée sans fil intéressante

La Doorbell 4 est une sonnette haut de gamme alimentée par batterie rechargeable. Appartenant à Amazon, la société Ring propose une large offre de sonnettes connectées, permettant de voir qui est devant chez vousavant d’ouvrir, ce qui s’avère particulièrement intéressant pour les personnes possédant un portail.

La Video Doorbell 4 communique via Wi-Fi et embarque un capteur 1080p. On retrouve également une optique offrant un champ de vision de 160° en diagonale, une vision de nuit ainsi qu’un système audio bidirectionnel.

La Video Doorbell 4 fonctionne avec la même application que les autres appareils Ring. Elle permet de configurer pleinement et simplement la sonnette. La fonction Pre-roll permet de visionner les 4 secondes qui précèdent l’enregistrement d’un événement. Il est ainsi possible d’observer les visiteurs avant qu’ils activent la sonnette.

Elle fonctionne également avec la détection de mouvement et peut alors donner une vision plus globale ou complète de l’action qui l’a déclenché. Particulièrement pratique pour

Pleinement intégrée dans l’écosystème d’Amazon, La Doorbell 4 est particulièrement intéressante si vous possédez déjà plusieurs appareils embarquant Alexa chez vous. Il est possible d’acheter en option un carillon qui permet d’entendre la sonnette ou bien de connecter la Ring 4 à un écran ou une enceinte Amazon Echo qui émettront une alerte audio. De base, la sonnette envoie une notification sur le smartphone.

