Test – Souris NZXT Lift 2 Ergo : Du gaming tout en légèreté

NZXT nous présente aujourd’hui la nouvelle version de sa souris appartenant à la gamme Lift. La Lift 2 Ergo améliore encore l’ergonomie, la légèreté et le confort de sa souris. Les performances ne sont pas en restes également avec des spécifications qui se voient dopées. Découvrez tout ça tout au long de cet article.

Unboxing et design

L’unboxing se passera très rapidement puisqu’à part la souris, rien d’autre n’est présent. Attardons-nous donc sur le design de cette Lift 2 Ergo, le plus important. Comme son nom l’indique, le design à était optimisé pour améliorer l’ergonomie de cette souris. Faites pour les droitiers et idéale pour une position de main Palm Grip, la main tombe naturellement et confortablement. Les deux côtés de la souris sont dotés d’une texture « micro-pointillée » permettant d’offrir une surface antidérapante. Le côté gauche accueille les deux boutons classiques, pouvant être mappé comme bon vous semble en fonction des jeux.

Le câble est un câble paracorde, offrant une solidité incomparable ainsi qu’une longévité. Et pour finir sur la partie design, nous retrouvons des patins en PTFE sans frictions. Ces derniers permettent une glisse fluide, précise et très agréable. Et cela, sur beaucoup de surfaces différentes. À noter que les souris de la série Lift 2 sont disponibles en deux coloris : Noir et Blanc.

Prise en main et performances

NZXT à fait un gros travail sur la prise en main de cette Lift 2 Ergo. Cette dernière est naturelle et offre un excellent confort. Personnellement, je l’utilise beaucoup au travail, environ 6-7h par jour et je n’ai ressenti aucune douleur ou gène à l’utilisation. Le poids très réduit, 60g sur la balance, y est pour beaucoup.

Pour ce qui est des spécifications techniques, ces dernières n’ont pas à rougir de la concurrence. Tout d’abord, elle dispose d’un polling rate impressionnant de 8 000 Hz. Le capteur optique (PixArt PMW3395) offre lui une sensibilité pouvant grimper jusqu’à 26 000 DPI. Si vous disposez d’une carte graphique NVIDIA, vous aurez la possibilité d’augmenter encore plus les performances de la souris grâce à l’utilisation de NVIDIA Reflex. Un écran compatible NVIDIA G-SYNC est également nécessaire cependant.

Afin de régler les différents paramètres de la souris, l’utilisation du logiciel maison est obligatoire : NZXT Cam. Ici, vous aurez la possibilité de modifier les DPI (de 50 à 26 000) ou le polling rate (125, 250, 500, 1,000, 2,000, 4,000, ou 8000 Hz). Il sera aussi possible de modifier les attributions de boutons, programmer des macros ou encore créer plusieurs profils.

Conclusion

Cette souris NZXT Lift 2 Ergo est une très bonne souris pour qui en fait une utilisation intensive. Le poids ultra-contenu en fait une très bonne alliée pour un confort et une maniabilité optimale. Il n’est pas en reste côté performances avec une fiche technique de haute volée. Capteur optique, durée de vie de 100 millions de clics, polling rate et DPI élevés, etc. Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là puisque le prix est également très intéressant. En effet, vous pouvez dores et déjà la retrouver sur Amazon au petit prix de 59.99€.

À savoir qu’une autre version, la Lift 2 Symm, est disponible. Elle offre un design plus symétrique et un peu plus orienté gaming avec une prise en main optimale pour les « claw » ou « fingertip » grip. Son prix est le même que la Lift 2 Ergo.

