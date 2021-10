PS5 : comment créer un compte secondaire ?

Plusieurs à jouer sur votre PS5 ? Pas envie de partager votre compte perso avec les autres joueurs ? Une solution simple existe, il suffit de créer d’autres profils de joueurs pour chaque utilisateur. Les comptes secondaires permettent ainsi d’avoir ses propres statistiques, jeux et être autonome. Pour cela, c’est très simple, il suffit d’effectuer quelques manipulations sur votre console.

Créer un compte secondaire sur PS5

Tout débute à partir du menu principal de la console. Vous avez le choix entre choisir votre compte ou « ajouter un utilisateur ». C’est ce deuxième choix qu’il faut sélectionner. Il faut ensuite cliquer sur « premiers pas ». Comme pour toute création de comptes, on a le droit au contrat de licence que personne ne lit jamais. On va donc, sauf si vous aimez la lecture pompeuse, cocher la case « j’accepte » puis cliquer sur « confirmer ».

À l’étape suivante, il faut se connecter avec les identifiants du compte secondaire. Rien de plus simple, on saisit email et mot de passe. Si le compte n’est pas encore créé, là encore rien de difficile puisque l’on clique sur « créer un compte ». À l’écran suivant, on entre son email et le mot de passe.

La phase suivante consiste à rentrer ses données personnelles, nom et prénom puis prendre connaissance de la charte de confidentialité en appuyant sur R3 pour valider celle-ci. Sony nous propose gentiment la possibilité de recevoir des informations et offres personnalisées, à vous de cocher ou non. On clique ensuite sur « suivant ».

Vient maintenant le choix de l’avatar. Divers avatars sont proposés toutefois, avec l’application mobile, vous pouvez choisir un avatar personnalisé ce qui est tout de même plus sympa.

On poursuit avec l’étape la plus importante, le choix de votre ID en ligne. En effet, c’est celui qui s’affiche lorsque l’on joue, il faut donc bien le choisir !

Confidentialité, données et personnalisation

Pour les étapes suivantes, on va paramétrer en premier lieu tout ce qui a trait à la confidentialité. Pour régler les paramètres par défaut on clique sur « Appliquer ». Si l’on veut les modifier, il faut cliquer sur « Revoir et personnaliser ».

L’étape suivante demande l’autorisation pour la collecte de données. Cette collecte concerne les bugs, les plantages et autres problèmes. Là encore il est possible de choisir si oui ou non vous voulez participer.

Viennent ensuite les options de personnalisation qui consiste à activer ou non les recommandations d’achat et de publicité personnalisées. Si l’on veut ne jamais recevoir de pub et offres diverses, il est nécessaire de ne rien activer.

Enfin, pour finir, il faut accepter, une dernière fois, les « documents légaux importants » de Sony en cochant la petite case « j’accepte » et en cliquant sur « confirmer ». Le compte secondaire est maintenant créé et actif, plus besoin de partager votre compte perso avec les autres joueurs !

