AirTag : une solution efficace pour récupérer votre vélo volé ?

Les AirTag d’Apple sont destinés à retrouver un objet égaré, alors nous nous sommes penchés sur une utilisation lors d’un vol de vélo. Si vous vous êtes déjà fait voler un vélo et que vous ne souhaitez pas que cela recommence, voici peut-être une solution pour vous.

Le fonctionnement des AirTag

Les AirTags coûtent 35 € à l’unité et font la taille d’une pièce de 2€ environ. Ils mesurent environ 4 à 5 mm d’épaisseur et pèsent 11 g. L’appareil envoie un signal Bluetooth sécurisé aux appareils Apple à proximité sur le réseau Find My. Lorsque l’emplacement est détecté, il apparaîtra sous votre application Find My.

Coté autonomie la batterie de l’AirTag dure plus de 6 mois et vous pouvez voir le niveau de la batterie dans l’application, vous n’avez donc pas à vous soucier de sa mort inattendue. Lorsque la batterie meurt, elle est remplaçable par une pile bouton CR2032. Les AirTags sont également résistants à l’eau et peuvent être immergés dans un mètre d’eau pendant environ 30 minutes. Parfait donc pour le vélo !

L’installation d’un AirTag sur le vélo

L’installation sur l’AirTag est aussi simple que possible : retirez un morceau de plastique de l’étiquette, sélectionnez les clés, le vélo ou l’appareil photo, ou autre dans la liste de choix, et sélectionnez-le comme votre AirTag. C’est très simple et direct. Le plus dur est de trouver un bien immobilier sur son vélo où la balise doit se faire discrète.

En fonction de votre vélo, il est important de trouver un endroit où l’AirTag serait dissimulé. En fonction de votre modèle, l’exercice peut se révéler compliqué. Certaines personnes proposent des solutions très discrètes sur le site Etsy. D’autres solutions peuvent être envisagées, comme sous la selle, dans le guidon ou le tube de selle…

Les limites du produit pour votre vélo

Le système reste détectable et peut être trouvé par la personne qui vous vole votre vélo. Si ce dernier possède un iPhone, vous êtes chanceux, car son téléphone vous aidera à trouver votre vélo ! Dans le cas contraire, il vous faudra croiser les doigts pour que des utilisateurs Apple passent à proximité.

Si vous retrouvez votre vélo, les services de police n’iront certainement pas vous aider. Ils vous demanderont de récupérer votre vélo par vous-même.

Conclusion

La fiabilité n’est pas de 100%, cependant si votre vélo à une valeur (sentimentale) supérieure à 50€ alors pourquoi ne pas essayer. Peut-être que vous ne vous servirez jamais de votre système, ce qui est préférable, mais dans le cas contraire, vous serez content d’avoir peut-être une solution.

D’autres solutions existent, comme la solution de GPS dans la lumière arrière par Invoxia.