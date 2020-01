Le Bike Tracker d’Invoxia est une balise GPS antivol pour votre vélo. La conscience écologique grandissante pousse de plus en plus de personnes à se remettre en selle. Malgré tout un fléau subsiste et inquiète les cyclistes. Avec près d’un vol de vélo à la minute en France, Invoxia propose une solution pour pallier ce problème.

Invoxia Bike Tracker - Traceur GPS Antivol Vélo - Réflecteur avec Alertes en Temps Réel - Abonnement 3 ans Inclus - Jusqu’à 3 Mois d’Autonomie... LOCALISEZ : Invoxia Bike Tracker protège votre vélo contre le vol en toute discrétion et permet de le localiser sans limite de distance en France ou en Belgique depuis l’application Invoxia GPS

ALERTE ANTIVOL : Soyez notifié en cas de mouvement suspect de votre vélo. Définissez des zones d’alertes et recevez une notification dès que le vélo y entre et/ou en sort

Installation du Bike Tracker

Le Bike Tracker est livré dans deux petits cartons : le module GPS et le réflecteur pour le dissimuler. La balise GPS étant commune à plusieurs applications disponibles sur leurs sites on comprend mieux.

La balise GPS d’Invoxia

Avant de le fixer sur notre vélo, il faut l’associer avec l’application « Invoxia GPS ». L’opération est très simple et se fait en quelques minutes seulement.

Des bandes de caoutchouc sont fournies avec la balise GPS pour le fixer, mais dans notre cas le mettre en évidence sur le vélo n’est pas notre objectif.

Néanmoins, Invoxia a créé un déflecteur pour le dissimuler à l’intérieur. Afin de sécuriser la fixation du déflecteur et la balise à l’intérieur, c’est visé.

Le déflecteur qui permet de dissimuler le Bike Tracker

La clé est fournie dans la boîte pour le montage, malheureusement il ne s’agit pas d’un système propriétaire. En effet, il s’agit de vis torx, il est donc assez facile de s’en débarrasser.

Le Bike Tracker est étanche jusqu’à un mètre, vous pouvez donc l’utiliser les jours de pluie et laisser votre vélo dehors.

Fonctionnalités du Bike Tracker

Le Bike Tracker est fourni avec 3 ans d’abonnement, un geste sympa de la part d’Invoxia. À l’issue des 3 ans, il faut souscrire un abonnement de 9,99€/an soit 0,83€. Un tarif très raisonnable. La communication se fait via un réseau basse consommation qui s’appelle LoRa. Pour la faire simple, c’est comme un réseau 4G, mais pour les objets connectés. Tandis que la configuration se fait en Bluetooth via votre téléphone.

Vous avez déjà accès à un historique de vos trajets en vélo sur une année. Ajoutons qu’il est possible de modifier l’intensité de suivi pour avoir un tracé plus fidèle.

À l’arrêt, le Bike Tracker transmet sa position une fois toutes les 4h. Néanmoins, en cas de mouvement à l’arrêt vous recevez directement une notification sur votre smartphone. De plus, il est possible de définir une zone d’alerte pour recevoir une alerte en cas d’entrée ou de sortie du vélo.

Autonomie

L’autonomie annoncée est de 1 à 3 mois, dans le cadre de notre test il est difficile de vérifier les dires d’Invoxia. Cela va également de dépendre de vos réglages, de votre utilisation ainsi que de la température extérieure qui va affecter la batterie.

Néanmoins, pas d’USB-C sur ce produit et un câble de recharge d’une taille ridicule (10 cm). Des efforts auraient pu être faits sur ce point.

Le connecteur micro USB du Bike Tracker

Conclusion

Le Bike Tracker est une solution antivol qui fonctionne bien et qui est innovante. À 150€ c’est un petit investissement, mais si le vélo est votre principal moyen de locomotion il est bon de considérer l’achat.

