Samsung ne tarderait plus à sortir les Samsung Galaxy Buds+, une amélioration des Galaxy Buds avec une réduction active du bruit. Après la confirmation de leur existence par une certification de la FCC, c’est désormais le cas de leur nom, confirmé par le Bluetooth SIG.

Samsung Galaxy Buds+ : Meilleure autonomie et réduction de bruit active ?

En octobre dernier, Apple avait (encore une fois) bouleversé le marché des écouteurs sans-fil en démocratisant au grand public la réduction active du bruit avec ses Airpods Pro. Pour rappel, cette technologie consiste à prendre le bruit ambiant capté par les micros des écouteurs pour émettre le son inverse ce qui annule ce dernier (1 – 1 = 0). Ainsi, vous n’entendrez plus ou peu le son ambiant durant vos sessions d’écoute comme le bruit des moteurs etc..

Fonctionnement de la réduction active du bruit sur les Airpods Pro | Source : Apple

Samsung devrait rapidement répondre à cette annonce avec ses Samsung Galaxy Buds+. Connus sous le numéro de modèle SM-R175, ils ont été aperçu par XDA Developers dans l’application SmartThings de Samsung mais aussi directement sur leur site en Corée du Sud. Leur existence et nom ont ensuite été confirmé par une certification de la FCC et du Bluetooth SIG.





Ainsi, avec cette nouvelle version, la réduction active du bruit devrait être la principale nouveauté par rapport à son prédécesseur. Cette technologie consommant plus de batterie, on pourrait imaginer qu’ils bénéficieraient d’une meilleure autonomie. On pourrait aussi s’attendre à des meilleurs micros, composant principal d’une réduction de bruit active. Le reste devrait être assez proche de la précédente version.

Prix et date de sortie

Leur prix et date de sortie restent encore inconnu à ce jour. Cependant, on imagine qu’ils devraient coûter plus cher que la version classique. Une sortie au CES 2020 est possible mais peu probable.