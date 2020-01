Wiko est une enseigne Franco Chinoise basée à Marseille. Elle propose depuis 2011 des smartphones ayant généralement un bon rapport performance prix. Son segment cible l’entrée et moyenne gamme et propose des smartphones allant de 60 à 300 €. Au sommet son View3 PRO 128 GO. Le Wiko que nous avons testé aujourd’hui est donc le Y80. C’est un entrée de gamme proposé à 99,99 €. Nous aura-t-il convaincus ? Voici le test.

Wiko Y80 écran 5.99″

Présentation du Wiko Y80

Il faut dire que Wiko a réussi à faire plaisir aux consommateurs ne désirant pas investir de grosses sommes dans un smartphone. Un écran de 5.99 » bien équilibré propose une résolution HD de 1440X720 pixels permettant d’admirer les photos prises par le double capteur 13+2 MP. La batterie de 4000 mAh alimente le processeur équipé en 2/16 Go et fait tourner ce Y80 avec tous les équipements de que nous pouvons attendre d’ un modèle entrée de gamme. Mise à part peut être l’absence de lecteurs d’empreintes, mais proposant par contre une reconnaissance faciale.

prise de vue intérieur sans flash. correct

Description

Il faut dire que pour un smartphone low-cost la fiche technique est plutôt bonne. Nous trouvons au déballage un appareil d’apparence solide et bien fini. Le dos, en plastique est amovible et permet une fois enlevé d’avoir accès aux tiroirs de rangements des deux cartes Sim ainsi qu’au port micro SD indépendant. Il sera d’ailleurs judicieux d’installer une carte micro SD assez rapidement pour ne pas avoir à manquer de mémoire. Nous trouvons cependant dommage que la batterie ne soit pas amovible, ce qui aurait été un gros argument positif. L’écran de 5.99 pouces de ce Wiko Y8 est agréable. Nous ne sommes certes pas sur de la UHD mais les 1440 X 720 pixels s’en sortent bien. La luminosité en mode auto est efficace même si la visibilité sera moins évidente en plein soleil. Android 9 Pie est fluide et les applications sont rapides à l’installation.

Le Wiko Y80 ne possède pas de lecteur d’empreintes, mais une reconnaissance faciale. Nous retrouvons sur la face avant un écran sans encoche au format de 18:9. Celui-ci est bien équilibré et laisse apparaitre sur le dessus le capteur de 5 MP ainsi que le flash d’appoint pour les selfies. Sur le côté droit les commandes de volume et de déverrouillage de l’écran tombent bien sous le doigt. Le côté gauche, lui est vide. Idem pour le bas. Nous trouvons sur le dessus du téléphone les connectiques Jack 3.5 et le module de charge micro USB. Nous sommes surpris par un tel choix, l’utilisation en charge étant du coup moins confortable. Enfin, la face arrière est composée du haut-parleur ainsi que du double capteur photo de 13/2 MP.

Prise USB positionnée sur le dessus du Wiko Y80

Performances du Wiko Y80

Le wiko Y80 n’est certainement pas un foudre de guerre. Mais pour un appareil à moins de 100 euros nous pouvons dire qu’il s’en sort plutôt bien. En effet le processeur octa corps cadencé à 1.6 GHz associé aux 2 GO de RAM fera tourner Android 9 de façon fluide. A la condition cependant de ne pas être trop gourmand. La majorité des jeux classiques seront fluides. Il en sera de même pour les vidéos.

Attention cependant aux derniers jeux 3D trop énergivores, les 2 GO de RAM ne suffiront pas toujours à fournir le tampon suffisant. Son score Antutu est de 77200 points. Ce qui le place en haut de la liste des appareils de cette gamme. La 4G présente sur cet appareil est stable Rien à signaler de ce côté là. La batterie de 4000 mAh est conséquente et même impressionnante pour un appareil de cette gamme. Un plus signé Wiko, la possibilité d’avoir accès à un écran plus lisible et adapté aux séniors.

Double capteur photo

La photo

Le double capteur sony 13/2 MP couplé à l’intelligence artificielle Wiko permet des photos plutôt respectueuses et naturelles. Les couleurs sont respectées et le contraste est assez bien équilibré. Pour un rendu plus lumineux, l’utilisation du mode HDR est cependant nécessaire. L’effet bokeh reste lui un gadget même si nous pouvons avouer que le détourage du visage reste propre. Le capteur avant de 5 MP est efficace. Le flash d’appoint permet de déboucher les contre jours. Il est également d’un grand soutien pour les portraits en intérieur. Autre atout, le mode Time Laps permettant des séquences accélérées.

Mode HDR activé Wiko Y80

prise de vue normale Y80

Alors ? Convaincu ?

La réponse est oui. Le Wiko Y80 est un télephone entrée de gamme destiné à un large public. En effet, il assumera sans broncher les taches du quotidien que nous attendons généralement d’un smartphone. Les gameurs déchainés et les utilisateurs du multitâches seront eux vite confrontés aux limites du processeur. Ils seront cependant surpris par son fonctionnement. Il conviendra cependant à veiller de rajouter de la mémoire complémentaire via le port pour carte micro SD. Le rapport prix/performance place cet Y8 au sommet des téléphones de cette catégorie. Rappelons tout de même que ce Wiko est proposé à un prix de 99, 99 euros hors promo. La prise de risque est minime.